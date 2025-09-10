51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Ρέθυμνο στην Πλατεία Μικρασιατών

Το 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ «Οδηγητή» με κεντρικό σύνθημα «Ανατρέπουμε το παλιό. Ανοίγουμε δρόμο στο νέο. Σοσιαλισμός για να νικήσει το δίκιο» θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου και το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Μικρασιατών.

Αυτές τις δύο μέρες περιμένουμε τη νεολαία και τον λαό του Ρεθύμνου να δώσουν το παρόν στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, όπου θα υπάρχουν χώροι προβληματισμού, αναζήτησης και συζήτησης, στέκια νεολαίας με εκθέσεις και ομιλίες. Ένας νέος σε όποια ηλικιακή ομάδα κι αν βρίσκεται, όποια είναι τα ενδιαφέροντα του, μπορεί να γνωρίσει τις θέσεις μας για τους μαθητές, τους φοιτητές, τους εργαζόμενους, τις γυναίκες, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό.

Στο πρόγραμμα του φεστιβάλ ξεχωρίζει το μεγάλο αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη, το μεγάλο μουσικοσυνθέτη που με τις μουσικές και τα τραγούδια του κατάφερε να κάνει πράξη αυτό που έλεγε ο Μπρέχτ: «Η τέχνη δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, όμως μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο». Με το τεράστιο έργο του φλόγισε τις καρδιές των ανθρώπων στον αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση, ενάντια σε κάθε αδικία. Οι μουσικές του θα συνεχίσουν να εμπνέουν ώσπου «να σημάνουν οι καμπάνες» της κοινωνική απελευθέρωσης.

Ο Μίκης Θεοδωράκης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού αποτελώντας σημαντικό κεφάλαιο του σύγχρονου νεοελληνικού πολιτισμού, με παγκόσμια μάλιστα επιρροή. Μελοποίησε σπουδαίους Έλληνες ποιητές, παντρεύοντας τη συμφωνική με την ελληνική παραδοσιακή και δημοτική μουσική, εκφράζοντας με νότες τις αγωνίες, τους πόθους, τους αγώνες και τα πάθη του ελληνικού λαού.

Όπως έλεγε ο ίδιος: «Ο λαός δεν μπορούσε ούτε να πλησιάσει τη μεγάλη ποίηση γιατί δεν είχε στην διάθεσή του τα κλειδιά να ανοίξει τις μεγάλες πόρτες. Κάνοντας τραγούδι και βάζοντας στα χείλη του τη μεγάλη ποίηση, είναι σαν να του πρόσφερα αυτό το σπάνιο κλειδί να ανοίξει τις μεγάλες πόρτες». Μελοποίησε έργα γνωστών ποιητών όπως του Σολωμού, Σεφέρη, Ελύτη και Ρίτσου, με τον οποίο τον συνέδεε μια βαθιά σχέση, που άφησε πίσω αξεπέραστους καρπούς δημιουργίας.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα του φεστιβάλ διαμορφώνεται ως εξής:

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου:

• 19.30: Συζήτηση στο Μαθητικό στέκι με θέμα «Του κόσμου η καρδιά χτυπάει δυνατά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά». Στα πλαίσια της δραστηριότητας θα παρουσιαστεί έκθεση που έχει φτιαχτεί από μαθητές.

• 19.30: Συζήτηση στο φοιτητικό στέκι με θέμα «Στήριξη ζητούν οι φοιτητές, όχι καταστολή και διαγραφές».

• 19.30: Συζήτηση στο Εργατικό στέκι με θέμα «Δουλεύουμε για να ζούμε, δεν ζούμε για να δουλεύουμε. Με το ΚΚΕ για τις ανάγκες μας μπροστά».

• 20.30: Συναυλία – αφιέρωμα «100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης».

• 23.00: Παραδοσιακό γλέντι.

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου:

• 20.00: Ξενάγηση στην κεντρική έκθεση του φεστιβάλ με θέμα «Από τον κόσμο που έχουμε, στον κόσμο που θέλουμε. Σοσιαλισμός, η απάντηση στις ανάγκες μας».

• 21.00: Κεντρική πολιτική ομιλία από το Βαγγέλη Μαγνήσαλη, μέλος του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ.

• 22.00: Κρητικό γλέντι με τον Λευτέρη Τζαγκαράκη.

Στο χώρο του φεστιβάλ θα λειτουργεί παιδότοπος και η «Γωνιά του Κόκκινου Αερόστατου» για τους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού. Τέλος, θα λειτουργεί το βιβλιοπωλείο της «Σύγχρονης Εποχής».