Χανιά: Το 16ο «Υπερκοπέλι» έρχεται στους Αγίους Αποστόλους.

Αποτελεί μία διοργάνωση – θεσμό πια για τον Σύλλογο «Ορίζοντα» και κατ’ επέκταση για την στήριξη παιδιών και ενηλίκων που πάσχουν από καρκίνο. Μία Διοργάνωση που δεν θα μπορούσε να διεξαχθεί χωρίς την καθοριστική συμβολή της αθλητικής παρέας του «Ορίζοντα», των εθελοντών του Συλλόγου, του Δήμου Χανίων, των σωμάτων ασφαλείας και των εθελοντικών ομάδων και πολλών άλλων που προσφέρουν την πολύτιμη βοήθεια τους.

Μια διοργάνωση γεμάτη με πολλές δράσεις, αθλητικές, ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, όλες με πνεύμα αλληλοστήριξης και αλληλεγγύης.

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου ξεκινάμε με τους αγαπημένους σε όλους μας πια αγώνες του Υπερκοπελιού: το «Υπερκοπελάκι» στις 11:00 και το «Υπερκοπέλι» στις 12:30, αγώνες τριάθλου ερασιτεχνικού χαρακτήρα για μικρούς και μεγάλους.

Ένας αγώνας αλλιώτικος από τους άλλους, ένας «αγώνας για τη ζωή», με σκοπό τη συμμετοχή και όχι τη νίκη, χωρίς κατακτήριες θέσεις και επίσημη χρονομέτρηση. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας στις 16:30, θα διεξαχθούν οι «Ανοιχτοί Ορίζοντες», ένας αγώνας δρόμου δυναμικού περπατήματος 5χλμ, χωρίς χρονομέτρηση και κατάταξη, στον οποίον οι συμμετέχοντες θα προσφέρουν το κόστος της συμμετοχής τους (5 ευρώ) σε όποιο σωματείο/ίδρυμα της πόλης μας επιθυμούν, από τα παρακάτω:

Αετοί Κρήτης ΠΑΣΚΑΠ, ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Κέντρο Ημέρας Νόσου Alzheimer Χανίων, Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Χανίων – ΕΟΠΑΕ, ΚΗΦΑΠ ΜΕΓΑΛΟΓΑΡΗ, Κ.Η.Φ.Α.ΑΜΕΑ, Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων παιδιών με Νεοπλασία “Ηλιαχτίδα”,

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ, Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης «Ορίζοντας», Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Χανίων «Άγιος Ιωάννης», Σύλλογος Asperger Χανίων, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ – ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΣΠΛΑΝΤΖΙΑΣ, ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Χανίων, Φιλοζωικός Σύλλογος «Η Προστασία των Ζώων», ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΝΙΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ” ΣΤΕΓΗ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει το πιλάφι party, με σουβλάκια, μπίρες, αναψυκτικά και μουσική στην παραλία!

Όλη η διοργάνωση έχει ως σκοπό την ενημέρωση του κόσμου, την ευαισθητοποίηση για τα προγράμματα του συλλόγου μας, την προώθηση του εθελοντισμού, την προβολή του έργου και άλλων σωματείων/ιδρυμάτων/κοινωνικών δομών και τη συγκέντρωση χρημάτων για την στήριξη των οικογενειών που έχουν ανάγκη.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

https://forms.gle/RnCUrc7dhKhELPdt6

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

ΥΠΕΡΚΟΠΕΛΑΚΙ 11:00 (ώρα προσέλευσης 10:00)

Κόστος Συμμετοχής: 10 ευρώ δωρεά στον Σύλλογο «Ορίζοντα».

50m κολύμπι, 2km ποδήλατο και 1km τρέξιμο.

Η συμμετοχή περιλαμβάνει: αναμνηστικό t-shirt Διοργάνωσης, μετάλλιο, έπαινο, αναμνηστικά δώρα

Δήλωση συμμετοχής έως 26/09/25

ΥΠΕΡΚΟΠΕΛΙ 12:30 (ώρα προσέλευσης 11:30)

Κόστος Συμμετοχής: 15 ευρώ δωρεά στον Σύλλογο «Ορίζοντα».

600m κολύμπι, 21km ποδήλατο και 6km τρέξιμο.

Η συμμετοχή περιλαμβάνει: αναμνηστικό τεχνικό t-shirt Διοργάνωσης, σκουφάκι, Bib Number, μετάλλιο, έπαινο, αναμνηστικά δώρα

Επίσης, ισχύουν οι ομαδικές συμμετοχές (3 – 4 ατόμων) με ή χωρίς συμμετέχοντα ΑΜΕΑ

Δήλωση συμμετοχής έως 26/09/25

Εκτός όμως από τους αγώνες που πραγματοποιούνται δια ζώσης, μπορεί κανείς να συμμετέχει από όπου και αν βρίσκεται. Το 2020 η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σε virtual* μορφή! Το γνωστό σε όλους «Υπερκοπέλι» έγινε «e- περκοπέλι»!

*Τι είναι τα Virtual Races?

Πρόκειται για εικονικούς αγώνες που ο καθένας μπορεί να συμμετέχει από όπου κι αν βρίσκεται, αρκεί να περπατήσει/τρέξει/κολυμπήσει/ποδηλατήσει, συγκεκριμένη απόσταση που ορίζεται από το είδος του αγώνα και να το καταγράψει με ένα smart watch, band ή ένα απλό app στο κινητό.

e-ΥΠΕΡΚΟΠΕΛΙ

Θα διεξαχθεί 12 – 22 Οκτωβρίου.

Κόστος Συμμετοχής: 15 ευρώ δωρεά στον Σύλλογο «Ορίζοντα» + 5 ευρώ έξοδα αποστολής εξοπλισμού

600m κολύμπι, 21km ποδήλατο και 6km τρέξιμο.

Κάθε συμμετέχοντας μπορεί να επιλέξει την ημέρα, την ώρα (εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος: 12/10-22/10/25) και την τοποθεσία (εντός και εκτός Ελλάδας), που επιθυμεί να ολοκληρώσει τον αγώνα του.

Οι συμμετοχές είναι έγκυρες εφόσον γίνει καταγραφή από smart watch, band ή ένα απλό app στο κινητό και προαιρετικά φωτογραφία (προσωπική, τον εξοπλισμό τους ή την τοποθεσία).

Η συμμετοχή περιλαμβάνει: αναμνηστικό τεχνικό t-shirt της Διοργάνωσης, σκουφάκι, bib number, μετάλλιο, έπαινο και αναμνηστικά δώρα.

Επίσης, ισχύουν οι ομαδικές συμμετοχές (3 – 4 ατόμων) με ή χωρίς συμμετέχοντα ΑΜΕΑ, με τη δυνατότητα δημιουργίας ομάδας, όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ολοκληρώσουν τον αγώνα τους όλοι μαζί ή να μοιραστούν τα αθλήματα, ακόμη και σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

Δήλωση συμμετοχής έως 26/09/25.