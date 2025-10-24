Ρέθυμνο : Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.Πρόδρομος στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή

ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΣΤΗ ΡΙΖΑΡΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
21 Οκτωβρίου 2025

Το πρωί της Τρίτης, 21ης Οκτωβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος επισκέφθηκε τη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή, στο Μαρούσι, και παρέστη συμπροσευχόμενος στην πρώτη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, την οποία τέλεσε ο κατά την προηγούμενη ημέρα χειροτονηθείς Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ταλαντίου κ. Θεολόγος.

Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος κ. Πρόδρομος συνεχάρη το νέο Βοηθό Επίσκοπο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ταλαντίου κ. Θεολόγο, τον οποίο προσεφώνησε καταλλήλως, προσφέροντας σε εκείνον αρχιερατικό εγκόλπιο και δεχόμενος το αντίδωρο της αγάπης του Θεοφιλεστάτου.

Ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε τη χαρά του για την πρώτη του αυτή επίσκεψη στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή, τονίζοντας τη διαχρονική σημασία αυτής της Σχολής για το Έθνος μας και για την Εκκλησία, και συνεχάρη τόσο τους μαθητές του Προτύπου Εκκλησιαστικού Λυκείου όσο και τους σπουδαστές της Σχολής Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) της Ριζαρείου.

Μια κρητική διαδρομή στον πολιτιστικό χάρτη της...

0
Η παρουσίαση της «Elea Heritage Route» στο επίκεντρο του Φόρουμ...

Λευτέρης Αυγενάκης:Μετά τις καταθέσεις της κα Τυχεροπούλου...

0
Η ανύπαρκτη «Πίεση» ... έγινε τελικά «Απλή πληροφόρηση» Μετά τις...

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
