ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Συλλήψεις τριών ατόμων με ναρκωτικά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σύλληψη -3- ημεδαπών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθησαν χθες (17.10.2025) σε περιοχές του Δήμου Ρεθύμνης, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, τρεις ημεδαποί ηλικίας 18, 28 και 30 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα από αστυνομικούς Του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου εντοπίστηκε ο 30χρονος κατά το χρόνο που προμήθευε ποσότητα ναρκωτικών ουσιών τον 28χρονο και συνελήφθησαν.

Σε έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκε στην κατοχή του 28χρονου μικροποσότητα κοκαΐνης και στον 30χρονο το χρηματικό ποσό των -535- ευρώ ως προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες και κινητό τηλέφωνο, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του 30χρονου βρέθηκαν δέκα αυτοσχέδιες συσκευασίες με μικροποσότητα κοκαΐνης, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Επιπλέον, χθες το βράδυ από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 18χρονος κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μια αυτοσχέδια συσκευασία η οποία περιείχε 16,8 γραμμάρια κοκαΐνης.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στο Gortyna Forum στη...

0
Στο επίκεντρο της συζήτησης ο Κώδικας της Γόρτυνας, η...

Ρέθυμνο:Εγκαινιάστηκε το νέο Δημοτικό Σχολείο Πανόρμου ...

0
Εγκαινιάστηκε στο Πάνορμο του Δήμου Μυλοποτάμου, το νέο, υπερσύγχρονο...

Ηράκλειο:Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στο Gortyna Forum στη...

0
Στο επίκεντρο της συζήτησης ο Κώδικας της Γόρτυνας, η...

Ρέθυμνο:Εγκαινιάστηκε το νέο Δημοτικό Σχολείο Πανόρμου ...

0
Εγκαινιάστηκε στο Πάνορμο του Δήμου Μυλοποτάμου, το νέο, υπερσύγχρονο...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Διευκρινίσεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον ΒΟΑΚ
Επόμενο άρθρο
TUI SOCCA Champions League στο Ρέθυμνο: Το ποδόσφαιρο, ο τουρισμός και μια πρόταση γάμου στο κέντρο του γηπέδου!
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST