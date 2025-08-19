Ρέθυμνο:Σύλληψη ατόμου για καλλιέργεια κάνναβης και είχε στην κατοχή του χειροβομβίδες

Συνελήφθη ημεδαπός για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων, στο Ρέθυμνο

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντοπίστηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά (45) δενδρύλλια κάνναβης

Επιπλέον κατασχέθηκαν (2) χειροβομβίδες

Στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, σήμερα (19.08.2025) πρωινές ώρες οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας 47χρονου ημεδαπού μία φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης στην οποία καλλιεργούνταν συνολικά σαράντα πέντε (45) δενδρύλλια κάνναβης, ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους έως τρία (3) μέτρα, τα οποία αφού εκριζώθηκαν στη συνέχεια κατασχέθηκαν και συνελήφθη ο ημεδαπός.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο (2) χειροβομβίδες και επιπλέον μία συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.