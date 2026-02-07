Ρέθυμνο:Συνελήφθησαν τρία άτομα για σύσταση εγκληματικής ομάδας που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων

πάνω από 100 γραμμάρια κοκαΐνης και ζυγαριά ακριβείας

Επίσης κατασχέθηκαν διάφορα χρηματικά ποσά μεταξύ των οποίων 21.240 ευρώ, ως προερχόμενα από εγκληματική δραστηριότητα

Συνελήφθησαν, χθες (06.02.2026) στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου 36χρονος ημεδαπός και δύο αλλοδαποί (42χρονος και 28χρονη) κατηγορούμενοι για σύσταση εγκληματικής ομάδας και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα στο πλαίσιο ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών της ανωτέρω Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι ο ημεδαπός με τους αλλοδαπούς έχοντας συστήσει από κοινού εγκληματική ομάδα, κατείχαν και διακινούσαν στην πόλη του Ρεθύμνου ποσότητες κοκαΐνης.

Κατόπιν τούτου χθες (06.02.2026) οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν και αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τα τρία άτομα και ακολούθησε έλεγχος στους ίδιους και έρευνες στις οικίες τους.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά :

• 103 γραμμάρια κοκαΐνης

• μικροποσότητα κάνναβης

• -1- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

• χρηματικό ποσό 21.240 ευρώ

• χρηματικό ποσό 3.700 λεκ Αλβανίας

• χρηματικό ποσό 55,00 λίρες Αγγλίας

• -4- κινητά τηλέφωνα

• φαρμακευτικά δισκία μέρος των οποίων στερούνταν απαιτούμενης ιατρικής και χρησιμοποιούνται για τη νόθευση ναρκωτικών ουσιών

• -1- σιδηρογροθιά

Επιπλέον κατασχέθηκαν -2- οχήματα ως μέσα διευκόλυνσης τέλεσης των παράνομων δραστηριοτήτων.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.