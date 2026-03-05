Ρέθυμνο:Το Εργατικό Κέντρο για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2026

8 του Μάρτη 2026,

Πολλά χρόνια πέρασαν από τις 8 του Μάρτη του 1857, τότε που οι εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στην Νέα Υόρκη βγήκαν στους δρόμους ζητώντας ίσα δικαιώματα στην εργασία, ίσες ευκαιρίες στη ζωή.

Σήμερα μετά από τόσα χρόνια οι γυναίκες συνεχίζουν να αγωνίζονται, συνεχίζουν να παλεύουν, μέσα σε μια κοινωνία που οι συνθήκες διαβίωσης ολοένα και δυσκολεύουν, εν μέσω μάλιστα και του πρόσφατου πολέμου στο Ιράν.

Αυτή η ημέρα που δεν είναι γιορτή αλλά ημέρα μνήμης, μας κάνει όλους να αναρωτιόμαστε πόσο έχουμε σταθεί δίπλα στη γυναίκα και πόσο την έχουμε στηρίξει στους αγώνες της, όλες τις μέρες του χρόνου και κάθε χρόνο.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου, απευθύνει αγωνιστικό χαιρετισμό σε όλες τις γυναίκες και τις καλεί μαζί με όλους τους εργαζόμενους, να εντείνουν τον αγώνα τους μέσα από τα Σωματεία και τους Κοινωνικούς Φορείς, ειδικά σήμερα που για μία ακόμη φορά πλήττονται τα κοινωνικά μας δικαιώματα, η ακρίβεια είναι στα ύψη και ο λαός συνεχίζει να απαιτεί Δικαιοσύνη και Ειρήνη.

Δηλώνουμε ότι συμπαραστεκόμαστε σ΄ όλες εκείνες τις γυναίκες που βάλλονται και προσβάλλονται με κάθε τρόπο στην εργασία, στις σπουδές, στην οικογένεια, στην μετανάστευση, στην κοινωνία, μέσα σε δυσμενείς παγκόσμιες συνθήκες που συνεχώς μεταβάλλονται.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου θα συνεχίσει τον αγώνα για την προάσπιση των θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων, για μια πολιτική κοινωνικής ασφάλειας υπέρ των γυναικών, υπέρ του κοινωνικού συνόλου.

Καλούμε την Πολιτεία να αναλάβει και να υλοποιήσει τις πρωτοβουλίες αυτές που θα αποκαταστήσουν στην πράξη το έλλειμμα ισότιμης κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής παρουσίας των γυναικών με άμεσες προτεραιότητες :

– Βιώσιμο Ασφαλιστικό χωρίς περικοπές.

– Επαναφορά του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων, της καθολικότητας του συνόλου των όρων της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ, της επεκτασιμότητας των ΣΣΕ.

– Αποτελεσματική προστασία της μητρότητας και της οικογένειας, ενίσχυση των δημόσιων υποστηρικτικών δομών για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία.

– Ουσιαστική μέριμνα και διαρκής επαγρύπνηση και ενίσχυση των δομών της Πολιτείας για την παρακολούθηση και αυστηρή αντιμετώπιση των φαινομένων βίας κατά των γυναικών και αποτελεσματικής πρόσβασής τους στη δικαιοσύνη.

– Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλες και όλους με όλα τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, με σταθερό ωράριο εργασίας. Κατάργηση των νόμων που προωθούν τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις και την κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας.

– Άδεια κύησης, τοκετού, λοχείας, μητρότητας με πλήρεις αποδοχές και ασφαλιστικά δικαιώματα, ανεξαρτήτως εργασιακών σχέσεων.

– Επέκταση της χορήγησης της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας (9μηνο) από την Δ.ΥΠ.Α. (τέως Ο.Α.Ε.Δ) και στους εποχικά απασχολούμενους.

– Δίκτυο αποκλειστικά δημόσιων και δωρεάν υποδομών για τη φροντίδα και αγωγή των παιδιών προσχολικής ηλικίας, αλλά και για τη δημιουργική απασχόληση βρεφών, νηπίων, παιδιών.

– Μειωμένο ωράριο εργασίας για γονείς με παιδιά ΑΜΕΑ, χωρίς περικοπές των αποδοχών τους.

– Εφαρμογή του νόμου για την προστασία της εργαζόμενης μητέρας, την απαγόρευση της απόλυσης. Άδειες στο ζευγάρι για ασθένειες ή άλλες ανάγκες του παιδιού για τα επόμενα χρόνια. Μεγαλύτερη άδεια στις μονογονεϊκές οικογένειες και σε γυναίκες με αναπηρία ή με παιδιά ΑΜΕΑ.

– Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας για την προστασία του γυναικείου οργανισμού, της μητρότητας.

– Εφαρμογή και επέκταση των ειδικών μέτρων προστασίας για τις εργαζόμενες εγκύους, λεχώνες και θηλάζουσες (απαλλαγή από νυχτερινή εργασία και από βαριές ανθυγιεινές εργασίες, εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, άδειες, απαγόρευση απόλυσης κλπ.).

– Τα μέλη των μονογονεϊκών οικογενειών να εργάζονται μόνο πρωινή βάρδια ή να μπορούν εναλλακτικά να επιλέξουν όποια επιθυμούν.

– Ενιαίο, καθολικό, αποκλειστικά Δημόσιο και Δωρεάν σύγχρονο σύστημα Υγείας- Πρόνοιας, Προληπτικής και Επείγουσας ιατρικής για όλες και όλους, χωρίς καμιά άλλη προϋπόθεση. Δωρεάν χορήγηση φαρμάκων.

– Κάλυψη από το κράτος όλων των εξόδων προγεννητικού ελέγχου, της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και του τοκετού.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου, ενημερώνει ότι βρίσκεται πάντα δίπλα στα θύματα βίας στους χώρους εργασίας.

Επίσης, η Γ.Σ.Ε.Ε. διαθέτει το isotita@gsee.gr και τις Δομές δωρεάν πληροφόρησης εργαζομένων και ανέργων (Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ www.kepea.gr, Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ https://www.inegsee.gr/diktio-ipiresion-pliroforisis-simvouleftikis-ergazomenon-anergon/), τα οποία είναι στη διάθεση των εργαζομένων για την υποβολή καταγγελιών ή την παρακολούθηση καταγγελιών στο ΣΕΠΕ και τον Συνήγορο του Πολίτη που αφορούν ζητήματα παράνομων διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης στην εργασία.