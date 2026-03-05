Η δυναμική της πρωτοβουλίας «Move It Now – Ας Κινηθούμε Τώρα» του Δήμου Χανίων – Απολογισμός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου 2026

Ένα ευρύ δίκτυο δημόσιων φορέων, εκπαιδευτικών οργανισμών και συλλόγων αναπτύσσεται στα Χανιά, προωθώντας την οδική ασφάλεια και τη βιώσιμη κινητικότητα μέσα από βιωματικές δράσεις και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε με τη μέριμνα του Δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και λαμβάνει θεσμική υποστήριξη από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Αντώνη Βαρδάκη. Τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εποπτεία της υλοποίησης πραγματοποιεί η Άννα Νεμπαυλάκη, δημιουργός και συντονίστρια της πρωτοβουλίας «Move It Now».

Με τη συνεργασία περισσότερων από 40 φορέων, άνω των 10 υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και 37 σχολικών μονάδων, η πρωτοβουλία συμβάλλει στη διαμόρφωση κουλτούρας ασφαλούς και βιώσιμης μετακίνησης με επίκεντρο τα παιδιά και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Oδική ασφάλεια και βιώσιμη κινητικότητα – Τμήμα Τροχαίας Χανίων

• Παρουσιάσεις για τον ρόλο της Τροχαίας και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

• Παραδείγματα πραγματικών περιστατικών και αναγνώριση κινδύνων

• Προώθηση υπεύθυνης συμπεριφοράς στον δρόμο

Βιώσιμες λύσεις για την πόλη – Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

• Συζητήσεις για την ασφαλή πρόσβαση στο σχολείο

• Μαθητικές έρευνες για καθημερινές μετακινήσεις και προτάσεις βελτίωσης για την πόλη

Βιωματική κινητικότητα – Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

• Παιχνίδια κυκλοφοριακής αγωγής και κινητικές δραστηριότητες

• Σύνδεση άθλησης και ασφαλούς μετακίνησης και καλλιέργεια θετικών συνηθειών

Πρόληψη και ενημέρωση – Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων

• Παρουσίαση του έργου της υπηρεσίας

• Βασικές αρχές πρόληψης και ασφάλειας

Εθελοντισμός και κοινωνική ευθύνη – Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Χανίων

• Ενημέρωση για την εθελοντική αιμοδοσία

• Προώθηση αξιών κοινωνικής προσφοράς

Πρόληψη και αγωγή υγείας – Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – Περιφερειακό Τμήμα Χανίων

• Εκπαίδευση σε βασικές πρώτες βοήθειες

• Καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός βιώσιμων υποδομών – ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Κρήτης

• Συμμετοχικά εργαστήρια αστικού σχεδιασμού

• Σχεδιασμός ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων – προτάσεις μαθητών

Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής – Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Χανίων

• Εκπαιδευτικές επισκέψεις και πρακτική εξάσκηση

• Εκμάθηση οδικής σήμανσης και κανόνων

Βιωματική εκπαίδευση οδικής ασφάλειας – EMSA

• Προσομοιώσεις κινδύνων στην κυκλοφορία

• Εκπαίδευση μέσω βιωματικών εμπειριών

Μαθητική συμμετοχή και αστικός σχεδιασμός – Ομοσπονδία «Απτέρα»

• Διάλογος με μαθητές για ζητήματα μετακίνησης στην παλιά εθνική οδό

• Προτάσεις για πεζοδρόμια και διαβάσεις και ιδέες για ασφαλείς διαβάσεις και φωτισμό

Ποδήλατο και σχολική κοινότητα – Α.Ο. Κύδων Χανίων

• Γνωριμία με το ποδήλατο ως μέσο άθλησης και μετακίνησης

• Ποδηλατικές δραστηριότητες σε σχολικό περιβάλλον

Περιβάλλον και βιωσιμότητα

ΜΥΗΣ Αγιά – Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης

• Εκπαιδευτικά παιχνίδια για ενέργεια και βιοποικιλότητα

• Σύνδεση φυσικών επιστημών με καθημερινή ζωή

ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ)

•Ενημέρωση για ανακύκλωση και διαχείριση απορριμμάτων

•Δραστηριότητες επαναχρησιμοποίησης

Τμήμα Πρασίνου Δήμου Χανίων

•Δεντροφυτεύσεις και δράσεις φροντίδας πρασίνου

•Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μαθητών

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων

•Προώθηση πεζής μετακίνησης

•Εκπαίδευση για ασφάλεια και σεβασμό στη φύση

Κ.Ε.ΠΕ.Α. Βάμου

•Βιωματικά προγράμματα για αειφορία

•Εκπαίδευση στη βιώσιμη κινητικότητα

ΑΡΧΕΛΩΝ

•Ενημέρωση για βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα

•Σύνδεση καθημερινών επιλογών με περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Πολιτισμός, τέχνη και δημιουργική έκφραση

Λύκειο Ελληνίδων Χανίων

•Παρουσίαση παραδοσιακής τέχνης του αργαλειού

•Ανάδειξη αξιών συνεργασίας, προσοχής, σύνεσης και υπευθυνότητας

Νέοι Πολίτες του Κόσμου

•Καλλιτεχνικές δράσεις για τη βιώσιμη μετακίνηση

•Δημιουργική έκφραση ιδεών των μαθητών

ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης

• Θεατρικές παραστάσεις για την οδική συμπεριφορά

•Διαδραστική συμμετοχή παιδιών

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

• Εκπαιδευτικές επισκέψεις και σύνδεση ιστορίας με μετακίνηση

• Έμπνευση από το παρελθόν για τη βιώσιμη κινητικότητα

Φωτοδιαδρομές Βιωσιμότητας

• Φωτογραφία ως εργαλείο παρατήρησης της πόλης

• Συζήτηση για συμπεριφορά στον δημόσιο χώρο

Δημιουργικές μαθητικές δράσεις της πόλης που αγκάλιασε η πρωτοβουλία Move It Now – Ας Κινηθούμε Τώρα

Καρναβάλι σε Κίνηση

• Κατασκευές εμπνευσμένες από σήματα ΚΟΚ

• Δημιουργικές παρουσίες με μηνύματα οδικής ασφάλειας

«Ερωτευμένοι με το Ποδήλατο … ξανά»

• Ιδέα της συλλογικότητας «ΠοδηΛάτρεις», και υλοποίηση σε συνεργασία με τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής

• Οργανωμένα «ποδηλατοτρένα» για ασφαλή και βιώσιμη μετακίνηση

Στο πλαίσιο της συνέχισης της πρωτοβουλίας, οι συμμετέχοντες φορείς και τα σχολεία υλοποιούν δράσεις μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, προγραμματίζεται εκδήλωση παρουσίασης των δημιουργιών και των δράσεων τόσο των φορέων και των τμημάτων όσο και των σχολικών μονάδων, που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία για την οποία θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση. Παράλληλα, λειτουργεί η σελίδα «Move It Now» στο Facebook, όπου παρουσιάζονται συστηματικά οι δράσεις της πρωτοβουλίας.