Ρέθυμνο:Το Ευχαριστώ του Δημάρχου Μυλοποτάμου, Γιώργου Κλάδου

Με αφορμή τον απόηχο της γιορτής των εγκαινίων του νέου μας σχολείου και έπειτα από τη συγκινητική, ζεστή και γεμάτη ενθουσιασμό ανταπόκριση του κόσμου, αισθάνομαι την ανάγκη να καταθέσω ένα μεγάλο και ειλικρινές «ευχαριστώ» προς όλους όσοι στήριξαν, πίστεψαν και αγκάλιασαν αυτό το έργο.

Η δημιουργία του νέου Δημοτικού Σχολείου Πανόρμου ήταν μια προσπάθεια συλλογική και επίμονη, που ξεκίνησε χρόνια πριν και καρποφόρησε χάρη στη συνεργασία, την πίστη και τη συνέχεια στη διοίκηση. Θέλω να τιμήσω δημόσια τους προκατόχους μου, κ. Βαγγέλη Μαυρομάτη και κ. Δημήτρη Κόκκινο, που έθεσαν τις βάσεις και συνέβαλαν ουσιαστικά στο να φτάσουμε σήμερα στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στην Περιφέρεια Κρήτης και προσωπικά στον Περιφερειάρχη κ. Σταύρο Αρναουτάκη, για τη σταθερή, έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη. Η συμβολή της Περιφέρειας υπήρξε καθοριστική, τόσο στη χρηματοδότηση όσο και στην τεχνική υποστήριξη του έργου.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνω προς:

Τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. Πρόδρομο και τη σεβαστή του συνοδεία

Τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Κωστή Χατζηδάκη

Την Υπουργό Παιδείας κα. Σοφία Ζαχαράκη

Τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη

Την Υπουργό Τουρισμού κα. Όλγα Κεφαλογιάννη

Τον Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Ρεθύμνου κ. Μανώλη Χνάρη

Την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου κα. Μαρία Λιονή

Τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας κ. Βάμβουκα Μιχαήλ

Τον Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας κ. Σαρρή Μιχαήλ

Τον Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρο Τζεδάκη

Τις εκπροσώπους της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη»:

κα. Μαρία Κασωτάκη

κα. Μαρία Γιατρομανωλάκη

κα. Ελένη Δεινάκη

Από την Τοπική Αυτοδιοίκηση:

Τον Δήμαρχο Κισσάμου και Καντάνου κ. Αντώνιο Περράκη

Τον Δήμαρχο Αμαρίου κ. Παντελή Μουρτζανό

Τον Δήμαρχο Ανωγείων κ. Σωκράτη Κεφαλογιάννη

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλη

Ο Δήμαρχος Αρχανών-Αστερουσίων Μανώλη Κοκοσάλη

Τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Δήμου Ρεθύμνου κ. Νεκτάριο Παπαδογιάννη

Τον Αντιδήμαρχο Αμαρίου κ. Βασίλειο Κλάδο

Την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Αγίου Βασιλείου κα. Ευαγγελία Γλαμπεδάκη

Την Υπεύθυνη Αθλητισμού Αγίου Βασιλείου κα. Ελεάνα Λεντιδάκη

Τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Μαλεβιζίου κ. Ευάγγελο Παρασύρη

Την Αντιδήμαρχο Παιδείας και Διοικητικών Υπηρεσιών κα. Μαρίνα Βογιατζή

Τον Πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τους Αντιδημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Μυλοποτάμου, τον Πρόεδρο και τα μέλη της ΔΕΥΑΜ

Τον Πρόεδρο της κοινότητας Πανόρμου κ. Βογιατζόγλου Γεώργιο

Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Πανόρμου κ. Τσιρίτα Ιωάννη

Τους Προϊσταμένους και τους υπαλλήλους των υπηρεσιών του Δήμου μας και τους Ειδικούς Συμβούλους.

Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τους εκπροσώπους των Σωμάτων Ασφαλείας για την παρουσία και τη διαρκή στήριξή τους στο έργο του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας.

Τον Αστυνομικό Διευθυντή Ρεθύμνου κ. Παρασκευά Χηνόπουλο,

Τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου κ. Νίκο Ζανιδάκη,

Τον Διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας Ρεθύμνου κ. Χρήστο Παπαδάκη,

Τον κ. Κωστή Οικονομάκη από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Περάματος.

Θερμές ευχαριστίες απηύθυνε επίσης προς τον Στρατηγό ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Βασίλειο Αποστολάκη, τα στελέχη της Τροχαίας, τους εκπροσώπους του Λιμενικού Σώματος.

Από την Εκπαιδευτική Κοινότητα:

Τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης κ. Εμμανουήλ Καρτσωνάκη

Τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου κ. Λάμπρο Καρβούνη

Τον Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου κ. Παναγιώτη Αντωνιάδη

Την Περιφερειακή Επόπτρια Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Μαρία Καδιανάκη

Τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης ν. Ρεθύμνου κ. Δασκαλόπουλο Ηλία,

Τον Αναπληρωτή Επόπτη Ποιότητας – Σύμβουλο ν. Ρεθύμνου Αλέξανδρος Πεδιαδίτης

Την επόπτρια ποιότητας Εκπαίδευσης – Σύμβουλος Εκπαίδευσης ν. Ρεθύμνου κα. Ελευθερία Σιμιτζή Δέλλα

Τον Πρόεδρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου κ. Κωνσταντίνο Σπανουδάκη

Τον Δρ. Γιώργο Παπακωνσταντή

Και πλήθος εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, που τίμησαν με την παρουσία τους τη μεγάλη αυτή μέρα

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στον Όμιλο Δασκαλαντωνάκη «Grecotel», για την εξαιρετική εξυπηρέτηση και την ευγενική διάθεση του ποιοτικού μπουφέ, που φιλοξενήθηκε στον αύλειο χώρο του σχολείου και συνέβαλε ουσιαστικά στη φιλοξενία και την ατμόσφαιρα της εκδήλωσης.

Ευχαριστώ θερμά τη Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Πανόρμου, κα Μαρία Χρυσαφίδου, και την ειδική σύμβουλο του δήμου μας κα. Κουτάντου Ειρήνη, για την εξαιρετική συνεργασία, τον επαγγελματισμό και την αμέριστη στήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και υλοποίησης της τελετής, τους μαθητές του δημοτικού σχολείου Πανόρμου καθώς και όλους τους δημοσιογράφους που κάλυψαν με επαγγελματισμό και διακριτικότητα το γεγονός.

Τέλος, εκφράζω την απεριόριστη εκτίμησή μου προς όλους τους εκπαιδευτικούς. Είναι οι άνθρωποι που δίνουν καθημερινά ζωή στα σχολεία μας, δημιουργώντας περιβάλλον ασφάλειας, δημιουργίας και ανθρωπιάς. Καταθέτουν την ψυχή τους και γίνονται, για όσο είναι δίπλα στα παιδιά, δεύτερη οικογένεια. Και αυτό είναι ανεκτίμητο.

Το νέο Δημοτικό Σχολείο Πανόρμου είναι σύμβολο πίστης στην Παιδεία, ένας ζωντανός χώρος που δημιουργήθηκε για να υπηρετεί το κοινό καλό και να εξοπλίζει τη νέα γενιά με τα μέσα για να προχωρήσει δυναμικά στο αύριο. Συνεχίζουμε με σχέδιο, αφοσίωση και ευθύνη να χτίζουμε έναν Μυλοπόταμο που προοδεύει με πράξεις, όχι λόγια.