Ρέθυμνο:Εκδρομή σε Θεσσαλονίκη και Βουλγαρία (αεροπορικώς) από το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ

Η Διοίκηση του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ρεθύμνου διοργανώνει 5ήμερη εκδρομή σε Θεσσαλονίκη και Βουλγαρία (αεροπορικώς) από τις 20 μέχρι τις 24 Νοεμβρίου 2026 σύμφωνα με το παρακάτω Πρόγραμμα:

1η μέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/11: Ρέθυμνο – Ηράκλειο – Θεσσαλονίκη – Πόζαρ – Εδεσσα-

Θεσσαλονίκη (διανυκτέρευση)

2η μέρα ΣΑΒΒΑΤΟ 21/11: Θεσσαλονίκη – Οχυρό Ρούπελ – Bansko (διανυκτέρευση)

3η μέρα ΚΥΡΙΑΚΗ 22/11: Bansko – Sofia – Bansko (διανυκτέρευση)

4η μέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 23/11: Bansko – Sandanski – Θεσσαλονίκη (διανυκτέρευση)

5η μέρα ΤΡΙΤΗ 24/11 : Θεσσαλονίκη – Ηράκλειο – Ρέθυμνο

Η συμμετοχή ορίστηκε στα 610 ευρώ το άτομο και περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια, τις διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, όλες τις μετακινήσεις, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, Ασφάλεια αστικής ευθύνης κλπ.

• Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2831026767 κάθε εργάσιμη μέρα, ώρες 10-12.

• Δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο του Σωματείου με προκαταβολή 200 ευρώ και φωτοτυπία νέου τύπου ταυτότητας μέχρι την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 ώρα 12.00 μεσημέρι και εξόφληση μέχρι 20 Οκτωβρίου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΗΜΑΣ