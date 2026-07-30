Ρέθυμνο:Συλλυπητήρια Ανακοίνωση από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων για την τραγική απώλεια των Πυροσβεστών

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ρεθύμνου και το σύνολο του Αστυνομικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των ηρωικά πεσόντων συναδέλφων μας Πυροσβεστών,

οι οποίοι θυσίασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, δίνοντας μάχη με την καταστροφική πυρκαγιά που πλήττει την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.

Η απώλειά τους βυθίζει στο πένθος ολόκληρη την κοινωνία και υπενθυμίζει, με τον πιο σκληρό τρόπο, το υψηλό τίμημα που καλούνται πολλές φορές να πληρώσουν όσοι υπηρετούν με αυταπάρνηση την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Ταυτόχρονα, αποτίουμε φόρο τιμής σε όλους τους Πυροσβέστες, τους Αστυνομικούς, τους εθελοντές, τους διασώστες και τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι συνεχίζουν αδιάκοπα, με θάρρος, επαγγελματισμό και αυτοθυσία, να δίνουν μια άνιση μάχη απέναντι στις φλόγες, με μοναδικό στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τον περιορισμό της καταστροφής.

Για ακόμη μία φορά αναδεικνύεται με τον πιο τραγικό τρόπο η επικινδυνότητα που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, τα οποία, με αυταπάρνηση και αίσθημα καθήκοντος, βρίσκονται πάντοτε στην πρώτη γραμμή, θέτοντας ακόμη και τη ζωή τους σε κίνδυνο για το κοινό καλό.

Απευθύνουμε, παράλληλα, θερμή έκκληση προς όλους τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών, συμβάλλοντας με υπευθυνότητα στη διευκόλυνση του έργου των επιχειρούντων δυνάμεων και, κυρίως, στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στη θυσία των συναδέλφων μας και εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας σε όλους όσοι εξακολουθούν να επιχειρούν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες.

Αθάνατοι !!!

Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται.