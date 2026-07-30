ΚΡΗΤΗ

Συλλυπητήρια Ελένης Βατσινά για τον χαμό των δύο πυροσβεστών στο νότιο Ρέθυμνο

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Η δήλωση της κ.Βατσινά:

Υπάρχουν στιγμές που οι λέξεις μοιάζουν φτωχές…

Θλίψη για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν.
Οργή για την καταστροφή.
Σεβασμός για εκείνους που δεν εγκατέλειψαν ποτέ το καθήκον τους.

Δύο πυροσβέστες έπεσαν εν ώρα μάχης, υπηρετώντας μέχρι την τελευταία τους ανάσα. Το ελάχιστο που τους οφείλουμε είναι να μη συνηθίσουμε ποτέ τέτοιες ειδήσεις.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει. Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και δύναμη σε όλους όσοι συνεχίζουν να παλεύουν στην πρώτη γραμμή.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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