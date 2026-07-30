Mανώλης Χνάρης:Ημέρα πένθους για το Ρέθυμνο σήμερα.

Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των δύο Πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους παλεύοντας με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση του νότιου Ρεθύμνου, καθώς και σε όλο το Πυροσβεστικό Σώμα.

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, δείχνοντας αυτοθυσία για να προστατεύσουν τις ζωές μας, τις περιουσίες και τον τόπο μας.

Η απώλειά τους μας γεμίζει με βαθιά θλίψη και μας θυμίζει το χρέος που έχουμε, ως Πολιτεία, να στηρίξουμε έμπρακτα τις οικογένειές τους και να προστατεύσουμε τους ανθρώπους του Πυροσβεστικού Σώματος με ουσιαστική μέριμνα και αναγνώριση της επικίνδυνης αποστολής τους.