ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Mανώλης Χνάρης:Ημέρα πένθους για το Ρέθυμνο σήμερα.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των δύο Πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους παλεύοντας με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση του νότιου Ρεθύμνου, καθώς και σε όλο το Πυροσβεστικό Σώμα.
Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, δείχνοντας αυτοθυσία για να προστατεύσουν τις ζωές μας, τις περιουσίες και τον τόπο μας.
Η απώλειά τους μας γεμίζει με βαθιά θλίψη και μας θυμίζει το χρέος που έχουμε, ως Πολιτεία, να στηρίξουμε έμπρακτα τις οικογένειές τους και να προστατεύσουμε τους ανθρώπους του Πυροσβεστικού Σώματος με ουσιαστική μέριμνα και αναγνώριση της επικίνδυνης αποστολής τους.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκροί δύο νέοι σε...

0
Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία...

Ρέθυμνο:Επιχειρούν πάνω από 200 πυροσβέστες – 8.000...

0
Κρήτη: Εκτός ελέγχου η πυρκαγιά στον νομό Ρεθύμνου –...

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκροί δύο νέοι σε...

0
Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία...

Ρέθυμνο:Επιχειρούν πάνω από 200 πυροσβέστες – 8.000...

0
Κρήτη: Εκτός ελέγχου η πυρκαγιά στον νομό Ρεθύμνου –...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Συλλυπητήρια Ελένης Βατσινά για τον χαμό των δύο πυροσβεστών στο νότιο Ρέθυμνο
Επόμενο άρθρο
Συλλυπητήρια δήλωση του Λευτέρη Αυγενάκη για την απώλεια δύο πυροσβεστών στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκροί δύο νέοι σε τροχαίο με δίκυκλο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία...

Ρέθυμνο:Επιχειρούν πάνω από 200 πυροσβέστες – 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Κρήτη: Εκτός ελέγχου η πυρκαγιά στον νομό Ρεθύμνου –...

Δήλωση του Νίκου Μανουσάκη περιφερειακού συμβούλου με τη Λαϊκή Συσπείρωση από τις φλεγόμενες περιοχές του δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η φωτιά καίει ανεξέλεγκτη από το μεσημέρι και θα...

Εορτολόγιο 30 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Πέμπτη 30 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...