Ενίσχυση της θεσμικής ακεραιότητας στον Δήμο Χερσονήσου κατά το πρώτο δίμηνο λειτουργίας του Συμβούλου Ακεραιότητας

Υψηλό επίπεδο παραγωγής και θεσμικής συγκρότησης επέδειξε ο θεσμός του Συμβούλου Ακεραιότητας του Δήμου Χερσονήσου κατά τις πρώτες 60 ημέρες λειτουργίας του, με στοχευμένες ενέργειες ενημέρωσης, συνεργασίας και υποστήριξης των υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου, κ. Ιωάννης Μπελαντάκης, ολοκλήρωσε τον κύκλο συναντήσεων με τους προϊσταμένους των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του Δήμου. Οι συναντήσεις είχαν ως αντικείμενο την παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου, των αρμοδιοτήτων και του ρόλου του Συμβούλου Ακεραιότητας, καθώς και την αποτύπωση των αναγκών κάθε υπηρεσίας σε ζητήματα διαφάνειας,

δεοντολογίας, ηθικής, πρόληψης και καταστολής της διαφθοράς και τήρησης της νομιμότητας. Είχε προηγηθεί, ήδη από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του θεσμού, η αποστολή ενημερωτικού εγγράφου προς όλες τις υπηρεσίες, με στόχο τη θεμελίωση ενός κοινού πλαισίου αναφοράς και την ενίσχυση της διοικητικής συνέπειας.

Πραγματοποιήθηκαν παράλληλα συναντήσεις με την υπεύθυνη του Εσωτερικού Ελέγχου, όπου συζητήθηκαν τα τρέχοντα ζητήματα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και η πρώτη συνεργασία με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) για θέματα εφαρμογής του GDPR. Οι επαφές αυτές συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των κρίσιμων μηχανισμών ακεραιότητας του Δήμου.

Από τις συναντήσεις προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα για την προτεραιοποίηση των επόμενων δράσεων του Αυτοτελούς Γραφείου, ενώ παράλληλα ενεργοποιήθηκαν εξειδικευμένες δια ζώσης συμβουλευτικές συνεδρίες με πέντε υπαλλήλους, για ζητήματα δεοντολογίας, ασυμβίβαστων, συγκρούσεων συμφερόντων και ηθικής παρενόχλησης.

Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε και η έναρξη λειτουργίας του νέου θεματικού κόμβου «Αποθετήριο Δεοντολογίας και Ακεραιότητας» στην ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου, όπου έχουν συγκεντρωθεί Κώδικες Δεοντολογίας, κανονιστικές αποφάσεις και εγκύκλιοι που αφορούν τους δημόσιους λειτουργούς των ΟΤΑ, προσφέροντας ένα οργανωμένο και εύχρηστο σημείο θεσμικής ενημέρωσης.

«Η λειτουργία του Συμβούλου Ακεραιότητας ενισχύει ουσιαστικά τη θεσμική αξιοπιστία και τη διαφάνεια στον Δήμο μας» δήλωσε ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, για να προσθέσει: «Με σταθερή δουλειά και συνεργασία, διαμορφώνουμε ένα διοικητικό περιβάλλον που υπηρετεί τον πολίτη με συνέπεια, ευθύνη και σεβασμό στους κανόνες χρηστής διοίκησης».