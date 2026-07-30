Κρήτη: Εκτός ελέγχου η πυρκαγιά στον νομό Ρεθύμνου – Καλύτερη η εικόνα στη Σητεία – Ισχυρές δυνάμεις επί τόπου

Γεωργική γη και σπίτια έχουν καταστραφεί στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου

Ανεξέλεγκτες μαίνονται οι πυρκαγιές σε όλα τα μέτωπα στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου μετά το πρώτο ξέσπασμα που σημειώθηκε την Τετάρτη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Κρύας Βρύσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη για να συγκρατήσουν τις φλόγες. Οι φωτιές έχουν ήδη καταστρέψει γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο, αυτή την ώρα επιχειρούν 45 υδροφόρα οχήματα της πυροσβεστικής από όλους τους σταθμούς της Κρήτης, 10 ομάδες της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και πεζοπόρα τμήματα άλλων υπηρεσιών της Πυροσβεστικής. Πάνω από 160 πυροσβέστες βρίσκονται διασκορπισμένοι στις εστίες των πυρκαγιών.

Στο έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας, της περιφέρειας και των ΟΤΑ του Ρεθύμνου. Σημαντική είναι και η συμβολή εθελοντών πολιτών και κατοίκων των πληγεισών περιοχών και χωριών του Αγίου Βασιλείου.

Τα τελευταία μηνύματα από το 112 της Πολιτικής Προστασίας ήχησαν στις 23:46, όταν εκδόθηκε ειδοποίηση για απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή Λίγκρες προς τις κοινότητες Αγαλιανός και Κεραμές. Λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 23:35, είχε εκδοθεί μήνυμα για απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής προς Αγαλιανό και Κεραμές.

Στις 06:30 αναμένεται να φτάσουν στο λιμάνι της Σούδας, στα Χανιά, ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά, ακόμη 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Οι καταστροφές, σύμφωνα με τη μέχρι τώρα εικόνα, είναι τεράστιες. Δίνεται μάχη για να σωθούν περιουσίες και να μην καούν σπίτια, όπως επισημαίνουν αρμόδιοι φορείς. Για τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, Ορνέ και Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου, σε ετοιμότητα βρίσκονται 7 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ, ενώ έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Επιστήμονες σημείωσαν ότι η πυρκαγιά, με το πλούμιο του καπνού και την προσεγγιστική θέση της εστίας όπως καταγράφηκε από τον δορυφόρο Meteosat-12 της EUMETSAT και επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ακολούθησε πορεία προς νότο, οδηγούμενη από τους επικρατούντες ανέμους, διανύοντας απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων.

Η κατάσταση στη Σητεία

Στη Σητεία, η εικόνα της μεγάλης φωτιάς είναι καλύτερη. Η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί σε βουνοκορφή, που χαρακτηρίζεται ως «δύσκολα προσεγγίσιμη», σύμφωνα με το Συντονιστικό Κέντρο. Δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές και εκτιμάται ότι με τη βοήθεια των εναέριων μέσων που συνδράμουν από το πρωί με ρίψεις, θα επιτευχθεί η κατάσβεσή της.

Στο σημείο, στην ευρύτερη περιοχή Αθερινόλακου, επιχειρούν 8 οχήματα, μία ομάδα ΕΜΟΔΕ, 25 πυροσβέστες, υδροφόρες ΟΤΑ, καθώς και μηχανήματα έργου ιδιωτών και της περιφέρειας.