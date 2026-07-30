Δήλωση του Νίκου Μανουσάκη περιφερειακού συμβούλου με τη Λαϊκή Συσπείρωση από τις φλεγόμενες περιοχές του δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.

Η φωτιά καίει ανεξέλεγκτη από το μεσημέρι και θα καίει όλη νύχτα, έχοντας προκαλέσει ήδη τεράστιες καταστροφές στον πολύπαθο δήμο Αγίου Βασιλείου και παρά την υπεράνθρωπη προσπάθεια των πυροσβεστών και των εθελοντών κατοίκων της περιοχής για να σώσουν τις περιουσίες τους.

Για άλλη μια φορά με τον πιο τραγικό τρόπο, τον τραγικό θάνατο των δύο συμπατριωτών μας εποχιακών πυροσβεστών επιβεβαιώνεται η επιτελική ανικάνότητα του κράτους, του κεντρικού, της κυβέρνησης και του τοπικού, της περιφέρειας και του δήμου να πάρουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας και πρόληψης από τις πυρκαγιές σε μια περιοχή που καίγεται σχεδόν κάθε χρόνο. Αντί φέτος να δούμε ενισχυμένες δυνάμεις πυροσβεστών,

ενίσχυση του πυροσβεστικού κλιμακίου Σπηλίου και στελεχομένη δασική υπηρεσία, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην επιτήρηση της περιοχής, ενίσχυση του προσωπικού της πολιτικής προστασίας και ειδικό σχέδιο συντονισμού των δυνάμεων πολιτικής προστασίας, όπως μας βεβαίωναν όλοι οι “υπεύθυνοι”, με πρώτη την περιφέρεια,

βλέπουμε μηνύματα “τρέξτε να σωθείτε” του 112, πλήρη ανοργανωσιά και ελλιπη μέσα, με αποτέλεσμα κάτοικοι να αναζητούν πυροσβεστικά οχήματα σε πολλούς οικισμούς και το μεγάλο αστικό κέντρο της Αγίας Γαλήνης να τη “γλιτώνει” στο και πέντε λόγω αλλαγής της φοράς του ανέμου.

Παράλληλα φαίνεται ότι συγκροτημένο σχέδιο μεταφοράς και φιλοξενίας των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής δεν υπήρχε από πριν και συγκροτήθηκε τελευταία στιγμή, αξιοποιώντας το κλειστό γυμναστήριο στις Μοίρες. Για όλα αυτά μας διαβεβαίωναν ότι όλα “βαίνουν καλώς”, όταν πριν ένα μήνα φέραμε το θέμα και προειδοποιούσαμε στη συνεδρίαση λογοδοσίας του περιφερειακού συμβουλίου.

Το ΚΚΕ ακόμα και την κρίσιμη αυτή στιγμή απαιτεί την άμεση ουσιαστική ενίσχυση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων από την ηπειρωτική Ελλάδα για να σωθεί ότι έχει απομείνει όρθιο. Επαρκή μέσα επιμελητείας για τους ηρωικούς πυροσβέστες που επιχειρούν σε πολύ δύσκολες συνθήκες με κίνδυνο της ζωής τους, όπως φάνηκε στην πράξη. Μέτρα προσωρινής αξιοπρεπούς φιλοξενίας και κάλυψης των άμεσων αναγκών των πληγέντρων κατοίκων και επισκεπτών.

Το ΚΚΕ διαθέτει όλες του τις δυνάμεις στην περιοχή για τη συμβολή στην πυρόσβεση της πυρκαγιάς και την προστασία τους λαού.