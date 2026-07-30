Ρέθυμνο:Επιχειρούν πάνω από 200 πυροσβέστες – 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν

Κρήτη: Εκτός ελέγχου η πυρκαγιά στον νομό Ρεθύμνου – Καλύτερη η εικόνα στη Σητεία – Ισχυρές δυνάμεις επί τόπου

Ανεξέλεγκτες μαίνονται οι πυρκαγιές σε όλα τα μέτωπα στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου μετά το πρώτο ξέσπασμα που σημειώθηκε την Τετάρτη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Κρύας Βρύσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη για να συγκρατήσουν τις φλόγες. Οι φωτιές έχουν ήδη καταστρέψει γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, αυτή την ώρα επιχειρούν 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 19ης και 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 53 οχήματα.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δεν επιτρέπουν, μέχρι στιγμής, τη συνδρομή των εναέριων μέσων πέραν δύο ελικοπτέρων, δυσχεραίνοντας περαιτέρω την κατάσταση.

Σύμφωνα με δηλώσεις του αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργου Τσαπάκου, στην ΕΡΤ, το μέτωπο της φωτιάς έχει ξεπεράσει τα 15 χιλιόμετρα. Η ένταση των ανέμων καθιστά το έργο των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων εξαιρετικά δύσκολο.

Ο κ. Τσαπάκος σημείωσε πως κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν εκκενώσεις στην περιοχή της Τριόπετρας. Τα μέτρα αυτά ελήφθησαν προληπτικά, για την προστασία τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών.

Παράλληλα, εμφανίστηκε καθησυχαστικός σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των οικισμών, τονίζοντας πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περιοχή που να βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Οι απαραίτητες εκκενώσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Στο έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας, της περιφέρειας και των ΟΤΑ του Ρεθύμνου. Σημαντική είναι και η συμβολή εθελοντών πολιτών και κατοίκων των πληγεισών περιοχών και χωριών του Αγίου Βασιλείου.

Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου: Απομακρύνθηκαν 8.000 άνθρωποι

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή περιέγραψε τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, σημειώνοντας πως στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν πάνω από 190 πυροσβέστες.

Όπως ανέφερε, διατέθηκε κάθε διαθέσιμο μέσο της Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση της φωτιάς, ενώ χαρακτήρισε τη νύχτα «εφιαλτική» λόγω των ισχυρών ανέμων που έφτασαν τα 10 έως 11 μποφόρ. Οι άνεμοι αυτοί, σύμφωνα με την ίδια, κατέστησαν αδύνατη την επιχειρησιακή δράση των εναέριων μέσων ακόμα και το πρωί.

Η αντιπεριφερειάρχης επισήμανε ότι έχουν καταγραφεί ζημιές, διευκρινίζοντας ωστόσο πως προς το παρόν δεν είναι δυνατή η αποτίμησή τους, καθώς προτεραιότητα παραμένει η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μεγάλη επιχείρηση προληπτικών εκκενώσεων, επισημαίνοντας ότι πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία σε πολλά χωριά. Όπως είπε, εκκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη, ενώ συνολικά περίπου 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από περιοχές που κρίθηκε ότι κινδυνεύουν. Σύμφωνα με την κ. Λιονή, περίπου 700 άτομα φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φαιστού, χάρη στην έγκαιρη προετοιμασία, ενώ πολλοί ακόμη βρήκαν καταφύγιο σε συγγενικά και φιλικά σπίτια.

Παράλληλα, η μετακίνηση των τουριστών οργανώθηκε άμεσα, με τους επισκέπτες να φιλοξενούνται σε ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής.

Τα τελευταία μηνύματα από το 112 της Πολιτικής Προστασίας ήχησαν στις 23:46, όταν εκδόθηκε ειδοποίηση για απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή Λίγκρες προς τις κοινότητες Αγαλιανός και Κεραμές. Λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 23:35, είχε εκδοθεί μήνυμα για απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής προς Αγαλιανό και Κεραμές.

Στις 06:30 έφτασαν στο λιμάνι της Σούδας ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά ακόμη 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα που έχουν διατεθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Οι καταστροφές, σύμφωνα με τη μέχρι τώρα εικόνα, είναι τεράστιες. Δίνεται μάχη για να σωθούν περιουσίες και να μην καούν σπίτια, όπως επισημαίνουν αρμόδιοι φορείς. Για τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, Ορνέ και Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου, σε ετοιμότητα βρίσκονται επτά ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ, ενώ έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Επιστήμονες σημείωσαν ότι η πυρκαγιά, με το πλούμιο του καπνού και την προσεγγιστική θέση της εστίας όπως καταγράφηκε από τον δορυφόρο Meteosat-12 της EUMETSAT και επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ακολούθησε πορεία προς νότο, οδηγούμενη από τους επικρατούντες ανέμους, διανύοντας απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων.

Η κατάσταση στη Σητεία

Στη Σητεία, η εικόνα της μεγάλης φωτιάς είναι καλύτερη. Η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί σε βουνοκορφή, που χαρακτηρίζεται ως «δύσκολα προσεγγίσιμη», σύμφωνα με το Συντονιστικό Κέντρο. Δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές και εκτιμάται ότι με τη βοήθεια των εναέριων μέσων που συνδράμουν από το πρωί με ρίψεις, θα επιτευχθεί η κατάσβεσή της.

Στο σημείο, στην ευρύτερη περιοχή Αθερινόλακου, επιχειρούν 8 οχήματα, μία ομάδα ΕΜΟΔΕ, 25 πυροσβέστες, υδροφόρες ΟΤΑ, καθώς και μηχανήματα έργου ιδιωτών και της περιφέρειας.