Δήλωση Κατερίνας Σπυριδάκη – Βουλευτή Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ για τις Πυρκαγιές στην Κρήτη

Με βαθιά θλίψη και μεγάλη αγωνία παρακολουθούμε τις δραματικές εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα που συνεχίζουν να δοκιμάζουν την Κρήτη. Το Ρέθυμνο και το Λασίθι βρίσκονται αντιμέτωπα με μία εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, καθώς οι ισχυροί άνεμοι,

οι υψηλές θερμοκρασίες και το ιδιαίτερα δύσβατο ανάγλυφο δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης και κρατούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε διαρκή μάχη με τις φλόγες.

Οι εικόνες των τελευταίων ωρών συγκλονίζουν. Οργανωμένες εκκενώσεις οικισμών και ξενοδοχειακών μονάδων, χιλιάδες επισκέπτες που μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς χώρους, απεγκλωβισμοί πολιτών δια θαλάσσης, η εκκένωση της Αγίας Γαλήνης, από όπου απομακρύνθηκαν περίπου 8.000

άνθρωποι, και η κινητοποίηση ολόκληρου του μηχανισμού της Πολιτικής Προστασίας αποτυπώνουν το μέγεθος της δοκιμασίας που βιώνει το νησί μας.

Μέσα σε αυτή την άνιση μάχη, οι γυναίκες και οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος, τα στελέχη της ΕΜΟΔΕ, οι εποχικοί πυροσβέστες, οι εθελοντές, τα πληρώματα των εναέριων μέσων, το Λιμενικό Σώμα, η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ,

ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και όλοι όσοι επιχειρούν αδιάκοπα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον κάτω από εξαιρετικά αντίξοες και επικίνδυνες συνθήκες.

Χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των δυνάμεων που επιχειρούν στο πεδίο, η πυρκαγιά στη Σητεία βρίσκεται πλέον χωρίς ενεργή εστία. Το γεγονός αυτό γεννά συγκρατημένη αισιοδοξία, χωρίς όμως να επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό, καθώς οι συνθήκες παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες.

Δυστυχώς, όμως, το τίμημα αυτής της μάχης υπήρξε βαρύ ιδιαίτερα για το Ρέθυμνο. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, υπηρετώντας με αυταπάρνηση την αποστολή τους κάτω από ακραίες και εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες. Η θλίψη μας είναι ανείπωτη.

Εκφράζω τα πιο ειλικρινή και βαθιά μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, στους οικείους τους και σε ολόκληρη την πυροσβεστική οικογένεια. Η θυσία τους δεν θα ξεχαστεί ποτέ.

Παράλληλα, στο Λασίθι δύο ακόμη πυροσβέστες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων και στους οποίους εύχομαι ταχεία ανάρρωση και δύναμη σε όλους όσοι συνεχίζουν να επιχειρούν αδιάκοπα.

Αυτή την ώρα, προτεραιότητα έχει η ασφαλής ολοκλήρωση των επιχειρήσεων κατάσβεσης, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η διασφάλιση της ασφάλειας των κατοίκων και των επισκεπτών που εξακολουθούν να δοκιμάζονται. Η σκέψη μου βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους που αγωνιούν για τα σπίτια και τις περιουσίες τους, αλλά και σε όλους όσοι συνεχίζουν να δίνουν αυτή τη δύσκολη μάχη με αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα καθήκοντος.

Εύχομαι ολόψυχα οι πυρκαγιές να τεθούν το συντομότερο δυνατό υπό πλήρη έλεγχο, χωρίς καμία άλλη απώλεια ανθρώπινης ζωής και με τις μικρότερες δυνατές συνέπειες για την Κρήτη και τους ανθρώπους της.