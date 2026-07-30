Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου με κάνναβη και ζυγαριά ακριβείας

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκαν 258 γραμμάρια κάνναβης και ζυγαριά ακριβείας

Συνελήφθη χθες (29.07.2026) σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου, 23χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα στο πλαίσιο κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 23χρονου.

Κατά την διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 258 γραμμάρια κάνναβης

• Ζυγαριά ακριβείας

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.