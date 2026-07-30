«Κήρυξη τριήμερου τοπικού πένθους στον Δήμο Αμαρίου»

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ

Αρ. Απόφασης 277/2026

Ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν.5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 103/29-06-2026), αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου ως νομίμου εκπροσώπου του Δήμου.

2. Το θλιβερό γεγονός του αδόκητου θανάτου εν ώρα καθήκοντος των πυροσβεστών Στρατιδάκη Εμμανουήλ του Αναστασίου και Διαμαντάκη Παντελεήμων του Εμμανουήλ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στην περιοχή Κρύα Βρύση του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

3. Την ελάχιστη υποχρέωση απόδοσης της οφειλόμενης τιμής, σεβασμού και ευγνωμοσύνης της τοπικής κοινωνίας προς τους ήρωες πυροσβέστες, οι οποίοι επέδειξαν ύψιστο αίσθημα αυτοθυσίας και καθήκοντος για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Να κηρυχθεί τριήμερο τοπικό πένθος στο Δήμο Αμαρίου από 30/07/2026 έως και 01/08/2026.

2. Να κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα, κτήρια και εγκαταστάσεις του Δήμου κατά τη διάρκεια του τριημέρου.

3. Να ανασταλούν όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου κατά το μήνα Αύγουστο.

4. Να διαβιβαστεί η παρούσα απόφαση στις αρμόδιες υπηρεσίες και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

5. Να εκπροσωπηθεί ο Δήμος επισήμως στις εξόδιες ακολουθίες.

Ο Δήμαρχος Αμαρίου

Παντελής Μουρτζανός