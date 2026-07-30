ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Το Λύκειο Φουρφουρά αποχαιρετά τον Παντελή Διαμαντάκη που έχασε τη ζωή του άδικα στις καταστροφικές φωτιές

Από: Team Πολ. Κρήτης

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«Αιωνία σου η μνήμη, αστέρι μας»!
Το Λύκειο Φουρφουρά, αποχαιρετά, με συγκινητικά λόγια, τον πρώην μαθητή του,

τον Παντελή Διαμαντάκη, τον 25χρονο εποχιακό Πυροσβέστη που χάθηκε στις φλόγες που κατέκαψαν το νότιο Ρέθυμνο και σήμερα, Πέμπτη 30 Ιουλίου, στις 12 το μεσημέρι, συγγενείς και φίλοι θα τον αποχαιρετήσουν στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, Επισκοπείου στον Φουρφουρά.
Όπως γράφουν οι καθηγητές του Σχολείου του:

«Η απώλεια ενός δικού μας παιδιού, μας γεμίζει με βαθιά θλίψη.

Αποχαιρετούμε με απέραντο σεβασμό τον αγαπημένο μας Παντελή, που έχασε τη ζωή του τόσο άδικα παλεύοντας με τις καταστροφικές φωτιές. Θα τον θυμόμαστε πάντα για το φωτεινό του χαμόγελο, την αισιοδοξία του και την καλή του καρδιά!

Η ανιδιοτελής προσφορά του, η δοτικότητα και η αυθεντική του αγάπη για τον συνάνθρωπο τον συνόδευαν σε κάθε του βήμα, μέχρι και την τελευταία στιγμή της ηρωικής του πράξης.

Εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια! Η μνήμη του και το φωτεινό του παράδειγμα θα μείνουν για πάντα ζωντανά στις καρδιές μας.
Αιωνία σου η μνήμη, αστέρι μας!».

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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