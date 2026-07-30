ΚΡΗΤΗ

Αναβολή εκδηλώσεων της Περιφέρειας Κρήτης λόγω του τραγικού θανάτου των δύο πυροσβεστών

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Η Κρήτη πενθεί την τραγική απώλεια των δύο πυροσβεστών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στην περιοχή της Κρύας Βρύσης στο Ρέθυμνο.
Συμμετέχοντας στο βαρύ πένθος, η Περιφέρεια Κρήτης ανακοινώνει την αναβολή κάθε προγραμματισμένης για σήμερα μουσικοχορευτικής και μουσικοθεατρικής εκδήλωσης την οποία διοργανώνει ή στην οποία επρόκειτο να συμμετέχει.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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