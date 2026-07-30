Ηράκλειο: Αγνοείται ακόμα ο 20χρονος κολυμβητής, σηκώθηκε και ελικόπτερο για τον εντοπισμό του

Οι άνεμοι ξεπερνούν τα ξεπερνούν τα 7 μποφόρ στην περιοχή – «Παγώνουν» οι προσπάθειες εντοπισμούαπό θαλάσσης

Ώρες αγωνίας επικρατούν στα Μάλια Ηρακλείου για τον 20χρονο κολυμβητή που αγνοείται από το απόγευμα της Τετάρτης, όταν χάθηκαν τα ίχνη του στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Κλωτζάνη Μαλίων.

Από την πρώτη στιγμή, έχει οργανωθεί εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και εντοπισμού, με τη συμμετοχή δυνάμεων του Λιμενικού Σώματος, ιδιωτικών σκαφών και επαγγελματιών που συνδράμουν στις προσπάθειες για τον εντοπισμό του νεαρού.

Eλικόπτερο «χτενίζει» την περιοχή για τον εντοπισμό του

Με το πρώτο φως της ημέρας, στην επιχείρηση συμμετέχει και ελικόπτερο που πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από τη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων, ενισχύοντας τις έρευνες.

Η επιχείρηση ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης. Σκάφη του Λιμενικού και ιδιωτικά μέσα να «χτένισαν» την περιοχή, αναζητώντας ίχνη του αγνοούμενου.

Εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, ο συναγερμός σήμανε περίπου στις 19:30 το απόγευμα της Τετάρτης, οπότε και άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες από σκάφη του Λιμενικού και παραπλέοντα ιδιωτικά σκάφη που έσπευσαν να βοηθήσουν.

Οι προσπάθειες εντοπισμού από θαλάσσης έχουν ανασταλεί από το πρωί, καθώς στην περιοχή επικρατούν εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες που δεν επιτρέπουν τον απόπλου των σκαφών. Οι βόρειοι – βορειοδυτικοί άνεμοι, που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, καθιστούν το έργο των σωστικών συνεργείων ιδιαίτερα δύσκολο και επικίνδυνο.

Οι έρευνες στη θάλασσα αναμένεται να συνεχιστούν μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, με την αγωνία της οικογένειας και όλων όσων συμμετέχουν στην επιχείρηση να παραμένει έντονη.