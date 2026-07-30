ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Συλλυπητήρια της ΔΕΕΠ Ηρακλείου της Ν.Δ. για την τραγική απώλεια των δύο πυροσβεστών στο νότιο Ρέθυμνο

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας (Δ.Ε.Ε.Π.) Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και την ειλικρινή της οδύνη για την τραγική απώλεια των δύο πυροσβεστών, του Παντελή Διαμαντάκη και του Εμμανουήλ Στρατιδάκη, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο.

Οι δύο πυροσβέστες υπηρέτησαν με αυταπάρνηση, γενναιότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης, προσφέροντας μέχρι την τελευταία στιγμή τον εαυτό τους για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των συμπολιτών μας και του φυσικού πλούτου της πατρίδας μας. Η θυσία τους αποτελεί ύψιστη πράξη προσφοράς και καθήκοντος, που θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη όλων μας.

Εκφράζουμε τα πιο θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες, στους οικείους και στους συναδέλφους τους. Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο για να αντιμετωπίσουν αυτή τη βαρύτατη απώλεια.

Αιωνία τους η μνήμη. Η προσφορά και η αυτοθυσία τους θα αποτελούν διαρκές παράδειγμα ήθους, γενναιότητας και ανιδιοτελούς υπηρεσίας προς την κοινωνία και την πατρίδα.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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