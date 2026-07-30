Ρέθυμνο:Η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ γιορτάζει την Ημέρα των Ηλικιωμένων με διήμερη εκδρομή στη Σητεία

Η Διοίκηση του Σωματείου, στα πλαίσια της ημέρας των ηλικιωμένων που γιορτάζεται την 1η Οκτωβρίου, διοργανώνει διήμερη εκδρομή το Σάββατο και την Κυριακή 3 & 4 Οκτωβρίου 2026 στη Σητεία σύμφωνα με το παρακάτω Πρόγραμμα:

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026:

Ώρα 7:30 π.μ. αναχώρηση λεωφορείου από τη Μαρίνα Ρεθύμνου για το Ενυδρείο Ηρακλείου για επίσκεψη και καφέ.

Στη συνέχεια θα πάμε στον Άγιο Νικόλαο για φαγητό και μετά θα αναχωρήσουμε για Σητεία για τακτοποίηση στα Ξενοδοχείο όπου θα διανυκτερεύσουμε.

Το βράδυ κατά τις 8:30 μμ. προγραμματίστηκε μουσική βραδιά σε Ταβέρνα της περιοχής με πλήρες μενού.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026:

Μετά το πρωινό στο Ξενοδοχείο, θα αναχωρήσουμε για τη Μονή Τοπλού όπου θα τελεστεί τρισάγιο με αρτοκλασία και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Φοινικόδασος στο ΒΑΪ.

Στη συνέχεια θα πάμε στο Μοχλό για μπάνιο και φαγητό και μετά θα αναχωρήσουμε για Ρέθυμνο μα ενδιάμεση στάση στην Αγία Πελαγία για καφέ και επιστροφή στο Ρέθυμνο.

Η συμμετοχή ορίστηκε: στα 90 ευρώ για δίκλινο δωμάτιο και στα 105 ευρώ για μονόκλινο (περιορισμένος αριθμός) και περιλαμβάνει τη μετακίνηση τη διανυκτέρευση και τη μουσική βραδιά.

• Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2831026767 κάθε εργάσιμη μέρα, ώρες 10-12.

• Δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο του Σωματείου μέχρι την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026 ώρα 12, με καταβολή του ποσού της συμμετοχής (μέχρι τις 16/8 πρέπει να δοθεί προκαταβολή στο Ξενοδοχείο)