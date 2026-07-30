Χανιά:Πρόγραμμα εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για τα Ολοκαυτώματα Κερίτη και Σκινέ Σάββατο 1 Αυγούστου

«Νωρίς τις μεταμεσονύκτιες ώρες της 1ης Αυγούστου κατέφθασε στη διασταύρωση της Γέφυρας του Κερίτη ένα Τάγμα Πεζικού και ένα Τάγμα της 5ης Μεραρχίας Αλπινιστών

Από εκεί, πεζοί πλέον, περικύκλωσαν τα χωριά του κάμπου εξορμώντας και προς τα χωριά της Ρίζας. Έτσι, τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά το σύνθημα εφόδου διά φωτοβολίδων, άρχισε το δράμα των κατοίκων, συλλήψεις αθώων πολιτών και μεταφορά τους στον Αλικιανό, στο έκτακτο στρατοδικείο που συνέστησαν για νομιμοφάνεια της πράξεώς τους.

Όσους προσπάθησαν να διαφύγουν τους εκτέλεσαν επιτόπου.

Συλλήψεις, εκτελέσεις πολιτών, από 17 έως 80 ετών, ακόμα και αναπήρων, αδιακρίτως και, όπως καταγράφηκε στη συνέχεια, οι περισσότεροι των εκτελεσθέντων δεν είχαν λάβει μέρος στη Μάχη…

Το απόγευμα της 1ης Αυγούστου εκατοντάδες στήλες καπνού υψώνονταν από τον Σκινέ (250 περίπου οικίες πυρπολήθηκαν και 44 κάτοικοι εκτελέστηκαν).

Ο θρήνος των γυναικόπαιδων που αναζητούσαν γονείς, συζύγους και αδέλφια συνέθεταν την εικόνα του Ολοκαυτώματος…» από το βιβλίο Ελληνικά

Ολοκαυτώματα 19401945, Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος Περιόδου 1940-1945, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα, 2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ–ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΕΝΟΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΣΚΙΝΕ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗΣ & ΜΝΗΜΗΣ για τα ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΡΙΤΗ & ΤΟΥ ΣΚΙΝΕ

– 1η Αυγούστου 1941 –

Σάββατο 1η Αυγούστου 2026

ώρα 10:30, Μνημείο Πεσόντων Kερίτη

ώρα 19:00

, Μνημείο Πεσόντων Σκινέ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Η Περιφέρεια Κρήτης–Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και ο Δήμος Πλατανιά σε συνδιοργάνωση με την Κοινότητα, την Ενορία και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αλικιανού, και την Κοινότητα & την Περιηγητική Λέσχη Σκινέ σας προσκαλούν στις ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗΣ & ΜΝΗΜΗΣ για τα ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΡΙΤΗ & ΤΟΥ ΣΚΙΝΕ – 1η Αυγούστου 1941 –

το Σάββατο 1η Αυγούστου 2026 ώρα 10:30, στο Μνημείο Πεσόντων Κερίτη Σάββατο 1η Αυγούστου 2026, ώρα 10:30, Μνημείο Πεσόντων Κερίτη, Κοινότητα Αλικιανού

• Επιμνημόσυνη δέηση

• Χαιρετισμοί Διοργανωτών

• Ομιλία για τα γεγονότα της περιοχής, από την Βάσω Μουζουράκη, Φιλόλογο

• Προσκλητήριο Πεσόντων

• Κατάθεση στεφάνων

• Ενός λεπτού σιγή

• Εθνικός Ύμνος Σάββατο 1η Αυγούστου 2026, ώρα 19:00, Μνημείο Πεσόντων Σκινέ

• Επιμνημόσυνη Δέηση

• Χαιρετισμοί Διοργανωτών

• Ομιλία με τίτλο: «Το χρονικό του ολοκαυτώμστος στον Σκινέ. Αγώνες και θυσίες» από την Ιφιγένεια Μαρινάκη, Εκπαιδευτικό

• Προσκλητήριο Πεσόντων

• Κατάθεση Στεφάνων

• Ενός λεπτού σιγή

• Εθνικός Ύμνος

• Απόδοση ριζίτικου τραγουδιού από την «Παραδοσιακή Παρέα Νέας Κυδωνίας» • Απονομή Τιμητικής Πλακέτας στον Νικόλαο Μαρινάκη ώρα 19:00, στο Μνημείο Πεσόντων Σκινέ