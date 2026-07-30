Τραγωδία στα Χανιά: Νεκροί δύο νέοι σε τροχαίο με δίκυκλο

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους δύο τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Μία ακόμη τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο της Κρήτης, αυτή τη φορά στα Χανιά, όπου δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Πλατανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε, λίγο μετά τον κόμβο του Ταυρωνίτη, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Κίσσαμο προς Χανιά.

Εξετράπη της πορείας του το δίκυκλο

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες, αλβανικής καταγωγής, ηλικίας 34 και 28 ετών, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου.

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα οι δύο αναβάτες να τραυματιστούν θανάσιμα.

Δεν τα κατάφεραν παρά τις προσπάθειες των διασωστών

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παραλαμβάνουν τους δύο άνδρες και να τους μεταφέρουν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χανίων.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα έχει αναλάβει η Τροχαία Χανίων, η οποία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της νέας τραγωδίας στην άσφαλτο.https://creta24.gr/