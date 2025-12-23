ΜΟΥΣΙΚΗ

Ρεβεγιόν Χριστουγέννων: Sold out τα μπουζούκια με πρώτο τραπέζι στις 5.000 ευρώ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ποια μπουζούκια δεν έχουν ούτε… σκαμπό για τα ρεβεγιόν Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς – Το κόστος της διασκέδασης στα μπουζούκια.

Ηεορταστική περίοδος βρίσκει τις μεγάλες πίστες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη γεμάτες, με πολλές ημερομηνίες να είναι ήδη sold out. Τα ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ανεβάζουν σημαντικά τις τιμές, ειδικά για τα πρώτα τραπέζια και τις premium φιάλες, με το κόστος να φτάνει ακόμη και τις 5.000 ευρώ.

Παρόλα αυτά, σε ορισμένα σχήματα υπάρχει περιορισμένη διαθεσιμότητα, κυρίως για συγκεκριμένες ημερομηνίες ή μόνο με ποτό.

Ποιοι είναι γεμάτοι
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA sold out όλες τις ημέρες των εορτών είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου με τον Σάκη Ρουβά και ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Διαθεσιμότητα για την παραμονή της Πρωτοχρονιά έχουν η Άννα Βίσση, ο Αντώνης Ρέμος με τις Μέλισσες, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ενώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τη Δέσποινα Βανδή έχουν διαθέσιμα τραπέζια την Πρωτοχρονιά.

Μεγαλύτερη διαθεσιμότητα υπάρχει στο μαγαζί που τραγουδούν ο Νίκος Βέρτης με την Λίλα.

Το κόστος
Τσιμπημένο είναι το κόστος για να βρεθεί κάποιος στα πρώτα τραπέζι, αφού υπάρχει ελάχιστη κατανάλωση που φτάνει περίπου τις 5.000 ευρώ ανά τέσσερα άτομα. Αυτές τις τιμές συναντάμε στην Άννα Βίσση και στο σχήμα του Αντώνη Ρέμου με τις Μέλισσες.

Χίλια ευρώ λιγότερα θα κληθούν να πληρώσουν όσοι βρεθούν πρώτο τραπέζι σε ένα από τα σχήματα στα οποία τραγουδούν ο Γιώργος Μαζωνάκης, η Νατάσα Θεοδωρίδου με τον Σάκη Ρουβά και ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τη Δέσποινα Βανδή.

Φυσικά, υπήρχαν και πιο οικονομικά τραπέζια στα συγκεκριμένα μαγαζιά αλλά πλέον δεν υπάρχει διαθεσιμότητα.

Οι τιμές στα μπουζούκια για τα ρεβεγιόν Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

Δημήτρης Γιώτης: Γιορτάζει 20 χρόνια στη δισκογραφία...

Με μία μπαλάντα, που σε κερδίζει από το πρώτο...

Γιώργος Μαζωνάκης: Με αποθέωση η πρεμιέρα του...

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε δυναμικά στις πίστες. «Κυρίες και κύριοι...

Προηγούμενο άρθρο
Δημήτρης Γιώτης: Γιορτάζει 20 χρόνια στη δισκογραφία με νέο τραγούδι του Κυριάκου Παπαδόπουλου!
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
