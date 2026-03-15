Ριζικές αλλαγές για τους νοσηλευτές στο ΕΣΥ – Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο

Ριζικές αλλαγές για τους νοσηλευτές στο ΕΣΥ προωθεί το Υπουργείο Υγείας. Σε μια προσπάθεια να αναχαιτίσει τις μαζικές αποχωρήσεις νοσηλευτών από τα δημόσια νοσοκομεία, λόγω εξαντλητικών ωραρίων και χαμηλών αποδοχών, προωθεί στο παραπέντε ευνοϊκές ρυθμίσεις για τον κλάδο.
Στο ερανιστικό νομοσχέδιο του αρμόδιου υπουργείου που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή έως το Πάσχα, δημιουργείται για πρώτη φορά ένας αυτόνομος κλάδος νοσηλευτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αναφέρει το http://healthreport.gr.
Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι μέσω της σύστασης του νέου κλάδου θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για πιο στοχευμένες παρεμβάσεις, ακόμη και για πιθανές αυξήσεις στις αποδοχές των νοσηλευτών.
Όπως σημείωσε, η ενίσχυση του συγκεκριμένου επαγγελματικού κλάδου αποτελεί βασική προτεραιότητα, ιδιαίτερα καθώς η αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ασθενείς δείχνει ότι ένα από τα βασικά προβλήματα σχετίζεται με τις ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό.
Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρουν έγκυρες πληροφορίες το νέο νομοσχέδιο προβλέπει την ένταξη των νοσηλευτών σε ειδικό μισθολόγιο, ανάλογο με εκείνο που ισχύει για τους γιατρούς του ΕΣΥ. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να δοθούν αυξήσεις στις απολαβές, καθώς σήμερα οι μισθοί στον κλάδο παραμένουν χαμηλοί σε σχέση με τον φόρτο εργασίας τους.
Παράλληλα, αναμένεται να αλλάξει και ο τρόπος πρόσληψης των νοσηλευτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ώστε να καλύπτονται γρηγορότερα οι κενές θέσεις.
Σήμερα οι διαδικασίες πραγματοποιούνται μέσω του Ανώτατου Συμβούλιου Επιλογής Προσωπικού, γεγονός που συχνά οδηγεί σε μεγάλες καθυστερήσεις, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και τα τρία χρόνια μέχρι την τοποθέτηση των νέων εργαζομένων στα νοσοκομεία.
Με αυτό το σύστημα που προωθεί το υπουργείο, οι προσλήψεις θα πραγματοποιούνται με διαδικασία παρόμοια με εκείνη που εφαρμόζεται για τους γιατρούς του ΕΣΥ, μέσω ειδικών συμβουλίων ανά Υγειονομική Περιφέρεια.
Νοσηλευτές με το κιάλι στο ΕΣΥ
Σύμφωνα με στοιχεία η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει χαμηλή αναλογία νοσηλευτών σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Όπως προκύπτει από πρόσφατα δεδομένα ευρωπαϊκών εκθέσεων, ο αριθμός ενεργών νοσηλευτών στη χώρα κινείται περίπου στους 4–5 ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυμαίνεται μεταξύ 8 και 9.
Πάντως από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι προειδοποιούν ότι χωρίς ουσιαστική βελτίωση των αποδοχών και των συνθηκών εργασίας, το δημόσιο σύστημα υγείας θα συνεχίσει να αποδυναμώνεται.
Cretalive