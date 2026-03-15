Ξεκινά νωρίτερα το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 – Τι αλλάζει σε δικαιούχους και παροχές

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026-2027. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στα μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού, αλλά και στην υποστήριξη κοινωνικών ομάδων που έχουν αυξημένες ανάγκες. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων εκτιμάται ότι θα ανοίξει μετά το Πάσχα, καθώς φέτος το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την 1η Μαΐου αντί για την 1η Ιουνίου, όπως ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια. Συνολικά προβλέπεται η διάθεση 300.000 επιταγών κοινωνικού τουρισμού (vouchers), με συνολικό προϋπολογισμό που φτάνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Το νέο πρόγραμμα φέρνει αρκετές αλλαγές τόσο στις παροχές όσο και στον τρόπο μοριοδότησης και στις κατηγορίες των δικαιούχων. Νωρίτερη έναρξη και μεγαλύτερη περίοδος αξιοποίησης Για πρώτη φορά το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις αρχές Μαΐου. Με αυτή την αλλαγή επιδιώκεται να μειωθεί η πίεση στα τουριστικά καταλύματα τους μήνες υψηλής ζήτησης, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να προγραμματίσουν τις διακοπές τους νωρίτερα μέσα στην άνοιξη, επωφελούμενοι από χαμηλότερο κόστος. Ενίσχυση των πολύτεκνων οικογενειών Σημαντική αλλαγή αποτελεί η ένταξη των πολύτεκνων οικογενειών στην ίδια κατηγορία προτεραιότητας με τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Μέσω αυξημένης μοριοδότησης, η ΔΥΠΑ επιδιώκει να διευκολύνει τις οικογένειες με πολλά παιδιά, ώστε να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες συμμετοχής στο πρόγραμμα, ακόμη και χωρίς αυστηρούς εισοδηματικούς περιορισμούς. Συμμετοχή των ανάδοχων μητέρων Από φέτος στο πρόγραμμα εντάσσονται και οι ανάδοχες μητέρες, οι οποίες αποκτούν πλήρη δικαιώματα συμμετοχής. Εκτός από την επιταγή διακοπών, εξισώνονται με τις φυσικές και θετές μητέρες και στις πρόσθετες παροχές προστασίας μητρότητας που παρέχει η ΔΥΠΑ. Διεύρυνση των παροχών μητρότητας Οι ρυθμίσεις για την προστασία της μητρότητας επεκτείνονται και καλύπτουν πλέον περισσότερες κατηγορίες δικαιούχων, όπως: φυσικές μητέρες θετές μητέρες μητέρες μέσω παρένθετης κύησης ανάδοχες μητέρες Διαμονή και επιδότηση Η επιταγή κοινωνικού τουρισμού αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο. Με αυτήν μπορούν να πραγματοποιηθούν έως έξι διανυκτερεύσεις σε καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, μετά από συνεννόηση με το κατάλυμα και με μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Σε ορισμένες περιοχές παρέχονται περισσότερα προνόμια. Συγκεκριμένα στα νησιά Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος προβλέπονται έως δέκα διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή. Ακόμη μεγαλύτερη στήριξη δίνεται σε περιοχές που έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια. Στους δήμους της Βόρεια Εύβοια, του Έβρος και στη Θεσσαλία (εκτός των Σποράδες) οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Παράλληλα, τα ποσά επιδότησης αυξάνονται κατά 20% τον μήνα αιχμής, δηλαδή τον Αύγουστο, καθώς και στις περιόδους των Χριστούγεννα και του Πάσχα. Για τα καταλύματα στη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία (εκτός Σποράδων) η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, δικαιούχοι θεωρούνται όσοι: έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας με ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν λάβει από τον ΟΑΕΔ ειδική άδεια προστασίας μητρότητας διάρκειας 50 ημερών έχουν επιδοτηθεί για ανεργία για τουλάχιστον δύο μήνες (50 ημερήσια επιδόματα) συγκεντρώνουν συνολικά 50 ημέρες από συνδυασμό εργασίας, άδειας μητρότητας ή επιδότησης ανεργίας Επιπλέον, στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.