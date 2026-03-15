Έρχεται κακοκαιρία με βροχές, πτώση θερμοκρασίας και ισχυρούς ανέμους

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Αλλαγή στο καιρικό σκηνικό προβλέπεται από την Τρίτη, καθώς ένα νέο βαρομετρικό σύστημα θα επηρεάσει τη χώρα, φέρνοντας βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι τα φαινόμενα μπορεί να διαρκέσουν έως την Παρασκευή, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 13 βαθμούς Κελσίου ακόμα και στα ανατολικά και νότια. Η αίσθηση ψύχους θα ενισχυθεί από τους ισχυρούς βόρειους ανέμους.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν ιδιαίτερα στο Αιγαίο και στα νότια τμήματα, με ριπές που κατά τόπους θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, με τα μεγαλύτερα υψόμετρα να σημειώνουν κατά τόπους αξιόλογες ποσότητες χιονιού.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός φαίνεται να βελτιώνεται προσωρινά το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ: Οι προθεσμίες...

0
Συνολικά εκδόθηκαν 7.155.186 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ενώ από...

Σταθερά ψηλά η Κρήτη στον τουρισμό –...

0
Σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η ικανοποίηση των επισκεπτών στα...

Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ: Οι προθεσμίες...

0
Συνολικά εκδόθηκαν 7.155.186 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ενώ από...

Σταθερά ψηλά η Κρήτη στον τουρισμό –...

0
Σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η ικανοποίηση των επισκεπτών στα...
Ξεκινά νωρίτερα το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 – Τι αλλάζει σε δικαιούχους και παροχές
Μέλι: Η φυσική «ασπίδα» απέναντι στα ανθεκτικά μικρόβια
ΠΚ team
ΠΚ team
Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

