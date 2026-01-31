Αναζήτηση
Σαν ταινία δράσης στο λιμάνι Ηρακλείου: Ειδικές Δυνάμεις ακινητοποίησαν ζευγάρι κακοποιών – Καρέ καρέ η σύλληψή τους

Σκηνές υψηλής έντασης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης στο λιμάνι του Ηρακλείου, όταν στελέχη ειδικών δυνάμεων πραγματοποίησαν κινηματογραφικού τύπου επιχείρηση για την ακινητοποίηση επιβατικού οχήματος.

Με τα όπλα σε ετοιμότητα, οι άνδρες των Αρχών έκλεισαν τον δρόμο στο αυτοκίνητο, θέτοντας άμεσα υπό έλεγχο τους επιβαίνοντες.

Την επιχείρηση ανέλαβε το Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, το οποίο κινήθηκε με αστραπιαίες διαδικασίες. Αρχικά ακινητοποιήθηκε ο 49χρονος οδηγός, πρόσωπο με βαρύ ποινικό παρελθόν, και ακολούθως η σύντροφός του, που επέβαινε στη θέση του συνοδηγού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι –48χρονος και 41χρονη– φέρεται το τελευταίο εξάμηνο να είχε εμπλακεί σε σειρά διαρρήξεων, έχοντας «ανοίξει» συνολικά 14 κατοικίες σε περιοχές των Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Από τις παράνομες αυτές ενέργειες, εκτιμάται ότι απέσπασαν αντικείμενα αξίας και χρηματικά ποσά, με τη συνολική λεία να ξεπερνά τις 60.000 ευρώ.

Οι Αρχές, αφού κατάφεραν να εντοπίσουν τα ίχνη τους, διαπίστωσαν ότι οι δύο ύποπτοι ετοιμάζονταν να διαφύγουν από την Κρήτη, έχοντας προγραμματίσει να ταξιδέψουν με πλοίο της γραμμής από το λιμάνι του Ηρακλείου με προορισμό τον Πειραιάς.

Σε συνεργασία με το Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών, στήθηκε ευρείας κλίμακας επιχείρηση, με αποτέλεσμα το ζευγάρι να ακινητοποιηθεί τη στιγμή που επιχειρούσε να επιβιβαστεί στο πλοίο με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων Αρχών, οι οποίες διερευνούν το πλήρες εύρος της δράσης τους και τυχόν εμπλοκή τους σε επιπλέον αξιόποινες πράξεις.

Δείτε το βίντεο του http://patris.gr:

Έρχονται 224 προσλήψεις στο Υπουργείο Πολιτισμού –...

0
Θέσεις σε μουσεία και Εφορείες Αρχαιοτήτων σε όλη τη...

ΒΟΑΚ: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου Κίσσαμος...

0
Υπεγράφη την Παρασκευή, στα Χανιά, το πρακτικό Έναρξης της...

Δήμος Ηρακλείου:Αλλαγή στην ώρα έναρξης του παιδικού κυνηγιού θησαυρού
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου… προειδοποιεί
