Σάντρα Κάλβο: Από τη Βαρκελώνη και το Λονδίνο στα Χανιά και την Αθήνα, από τη Νομική στον αργαλειό

Ανοίγοντας κανείς τη μεταλλική πόρτα στον χώρο στην οδό Μυθήμνης στην πλατεία Αμερικής για να συναντήσει τη Σάντρα Κάλβο, αμέσως μεταφέρεται σε μια άλλη πραγματικότητα. Σε ένα χώρο που παλιότερα ήταν ένα εστιατόριο στεγάζονται τρία διαφορετικά επαγγέλματα: στο ισόγειο σε ένα δωμάτιο εργαλεία και μηχανήματα κοπής δέντρων, στο άλλο δωμάτιο το εργαστήριο υφαντικής της Σάντρα και στο υπόγειο ένα ξυλουργείο.

Στην πίσω μεριά βρίσκεται το εργαστήριο της Σάντρα. Ένας μεγάλος ξύλινος αργαλειός, νήματα σε πολλά χρώματα, σχέδια, βιβλία, εσάρπες, κασκόλ φωτίζονται όμορφα από το φως που έρχεται από την εσωτερική αυλή και ξεχνάς την πολύβουη πόλη. Καρέκλες έτοιμες, που έχει διατηρηθεί ο αρχικός σκελετός, αλλά έχουν επενδυθεί με εντυπωσιακά υφάσματα, αλλά και χαλασμένες, που περιμένουν να ξαναζήσουν.

Η Σάντρα Κάλβο γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βαρκελώνη. Σπούδασε Νομικά και μόλις ξεκίνησε την πρακτική της ως δικηγόρος, αντιλήφθηκε ότι δεν ήταν αυτό που είχε φανταστεί. «Πολύ γραφειοκρατία για εμένα, είχα μια ιδεαλιστική εικόνα για τα νομικά και τη δικαιοσύνη», εκμυστηρεύεται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Εγκαταλείπει χωρίς δεύτερη σκέψη την καριέρα τής δικηγόρου και μετακομίζει στο Λονδίνο αναζητώντας κάτι διαφορετικό. Εκεί μέσα από διάφορες συγκυρίες ανακάλυψε ότι λάτρευε να φτιάχνει πράγματα με τα χέρια. Γράφτηκε στο London Metropolitan University, όπου σπούδασε υφαντική και την τέχνη της ταπετσαρίας επίπλων. «Πάντα μου άρεσαν τα υφάσματα από την Κεντρική και Νότια Αμερική και είχα περιέργεια πώς φτιάχνονται.

Στις σπουδές μου επικεντρώθηκα στο πώς να ετοιμάσεις μοναδικά αντικείμενα, πώς διαλέγεις τις κλωστές, τα σχέδια, τα χρώματα, τις διαφορετικές τεχνοτροπίες», θυμάται η κυρία Κάλβο.

Από το κεντρικό Λονδίνο σε ένα χωριό των Χανιών

Άνοιξε το εργαστήριό της σε ένα κεντρικό σημείο του Λονδίνου, όπου εκεί καταξιώθηκε για την προσεγμένη και εμπνευσμένη δουλειά της. Στο Λονδίνο ασχολιόταν σχεδόν αποκλειστικά με τη συντήρηση και αποκατάσταση ταπετσαριών επίπλων. «Η αγορά είναι πολύ μεγάλη στη Βρετανία, υπάρχει και η αντίστοιχη κουλτούρα. Οι Βρετανοί κρατούν τα έπιπλα τους, ειδικά τα παλιά και τα επιδιορθώνουν.

Αντίθετα στην Ελλάδα και την Ισπανία εύκολα τα πετούν και αγοράζουν καινούργια, ιδιαίτερα αυτά που βγαίνουν σε μαζική παραγωγή, με αποτέλεσμα το εσωτερικό ενός σπιτιού να μοιάζει όλο και περισσότερο με το άλλο. Ίδια έπιπλα, ίδια χρώματα, κυρίως μπεζ. Προτιμώ ένα σπίτι να έχει το χαρακτήρα, το γούστο αυτών που το κατοικούν», σχολιάζει η Σ.Κάλβο.

Μετά από αρκετά χρόνια βρέθηκε στην Κρήτη, όπου έμεινε για εφτά χρόνια σε ένα μικρό χωριό στα Χανιά. «Πρώτη φορά ζούσα τόσο κοντά στη φύση. Επηρεάστηκα πολύ από την “έκρηξη” χρωμάτων και υφών, από τα φτερά πουλιών ως τα λουλούδια και τα φύλλα των δέντρων».

Οι ρυθμοί ζωής και δουλειάς ήταν πιο ήσυχοι από τα Λονδίνο και βρήκε την ευκαιρία να εντρυφήσει βαθύτερα στην τέχνη της υφαντικής, του αργαλειού δηλαδή. Έμαθε πολλά από παλιές υφάντρες της Κρήτης, μια περιοχή με μεγάλη παράδοση στον αργαλειό, ενώ παρακολούθησε μαθήματα και στο Λύκειο Ελληνίδων: κρητικές τεχνικές υφαντικών, κέντημα στον αργαλειό, διαφορετικές τεχνικές για χαλί.

Στα υφαντά της συχνά η κυρία Κάλβο χρησιμοποιεί νήματα που έχει βάψει η ίδια με φυσικές βαφές. Το υλικό που διαλέγει ως επί το πλείστον είναι το λινό, αλλά κάνει διάφορους συνδυασμούς με κασμίρ, άγριο μετάξι, μαλλί και βαμβάκι.

Έχοντας πολλές επιρροές η Σάντρα Κάλβο ανέπτυξε το δικό της στυλ στα υφαντά, είτε είναι διακοσμητικά, είτε για να τα φοράς, είτε για ταπετσαρίες επίπλων. «Στο Λονδίνο μπήκαν οι πιο τεχνικές βάσεις και μετά με πολύ μελέτη, ψάξιμο, παρατήρηση και διάβασμα εξελίχθηκε αυτό που σήμερα με αντιπροσωπεύει», περιγράφει.

Τα τελευταία χρόνια ζει στην Αθήνα. Ταξιδεύει συχνά για εκθέσεις, όπου εκτίθονταν τα υφαντά της. Την άνοιξη ήταν στο Μαϊάμι, πριν λίγες εβδομάδες γύρισε από τη Βαρκελώνη. Επίσης, παραδίδει και μαθήματα υφαντικής, όπως τον ερχόμενο Νοέμβρη στο Μουσείο Βορρέ.

Ράβοντας για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Η ιδιαίτερη δουλειά της και οι γνώσεις της την οδήγησαν και στα κινηματογραφικά πλατό. Έχει εργαστεί σε ξένες σειρές και ταινίες που γυρίζονται στην Ελλάδα, με τελευταία την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, για την οποία η κυρία Κάλβο βρέθηκε στην Πύλο. Εκεί επιμελήθηκε ό,τι υπήρχε με ύφασμα στα σκηνικά: μαξιλάρια, κουρτίνες, στρωσίδια κρεβατιού κλπ.

«Όλα φτιάχτηκαν από την αρχή. Η παραγωγή έφερε τα υφάσματα, στήθηκε επί τόπου εργαστήριο. Τα υφαντά ήταν πιστά αντίγραφα με τα σχέδια που πιστεύουμε ότι υπήρχαν στην εποχή που γυρίστηκε η ταινία», θυμάται. Σε μια σειρά του BBC που εργάστηκε δεν τους είπαν ποτέ τον τίτλο της σειράς, για να μην διαρρεύσουν πληροφορίες. Άλλωστε και στην ταινία του Νόλαν υπέγραψε «δήλωση εμπιστευτικότητας».

Τη Σάντρα Κάλβο βρίσκει κανείς στην ιστοσελίδα της https://thisisfaebrik.com/ και στο instagram https://www.instagram.com/faebrik.sc/?utm_source=ig_web_button_share_sheethttps://www.amna.gr/