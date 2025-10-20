Νέες αντιδράσεις στο Ρέθυμνο για τον μεγάλο χορηγό του φετινού Κυνηγιού του Θησαυρού

Νέα αντίδραση προκαλεί στο Ρέθυμνο η επιλογή της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ως μεγάλου χορηγού της φετινής διοργάνωσης του Κυνηγιού του Θησαυρού, με ομάδες και συλλογικότητες να εκφράζουν ανοιχτά τη διαφωνία τους και να θέτουν ζητήματα ηθικής και περιβαλλοντικής ευαισθησίας.

Μετά την ανακοίνωση των Περιηγητών, που εξέφρασαν έντονο προβληματισμό για τη συνεργασία με μια εταιρεία «που με πρόσχημα την πράσινη ανάπτυξη καταπατά τη φύση», τη σκυτάλη πήραν τα Boudalia (Δημιουργική Ομάδα Μαργαριτών), τα οποία δήλωσαν πως δεν θα συμμετάσχουν στο φετινό Κυνήγι.

Στην ανακοίνωσή τους σε κοινωνικό δίκτυο, τα Boudalia αναφέρουν:

«Τα Boudalia (Δημιουργική Ομάδα Μαργαριτών), με ειλικρινή αγάπη στον θεσμό του Κυνηγιού Θησαυρού Ρεθύμνου και σεβασμό προς όλους όσοι εργάζονται για τη συνέχιση αυτής της μοναδικής παράδοσης, εκφράζουν τη διαφωνία τους σχετικά με την επιλογή της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ως μεγάλου χορηγού της φετινής διοργάνωσης.

Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη επιλογή προκαλεί εύλογους προβληματισμούς σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις των έργων που συνδέονται με την εν λόγω εταιρεία, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που οι τοπικές κοινωνίες της Κρήτης εκφράζουν ανησυχία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Μετά από ώριμη σκέψη η ομάδα μας αποφάσισε να μη συμμετέχει στο φετινό κυνήγι θησαυρού, καθώς, για εμάς, είναι σημαντικό οι χορηγίες που πλαισιώνουν πολιτιστικά γεγονότα να αντανακλούν την αξία του σεβασμού και ως προς το περιβάλλον».

Ανάλογο τόνο είχε και η ανακοίνωση της Περιηγητικής Λέσχης Ρεθύμνου, η οποία σημείωσε ότι «δεν μπορεί να διαφημίσει μια εταιρεία που προωθεί την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στην Κρήτη» και εξέφρασε αμφιβολίες για τη συμμετοχή της στη φετινή διοργάνωση, τονίζοντας το παρελθόν της ομάδας σε δράσεις ανακύκλωσης, δενδροφύτευσης και κοινωνικής προσφοράς.

Στο ίδιο μήκος κύματος και το Συντονιστικό Ρεθύμνου κατά των ΒΑΠΕ, που με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Δείξε μου τον χορηγό σου να σου πω ποιος είσαι» ασκεί κριτική τόσο στην ΤΕΡΝΑ όσο και στους διοργανωτές.

Η ανακοίνωση του Συντονιστικού υποστηρίζει πως η επιλογή της ΤΕΡΝΑ «δεν είναι τυχαία», καθώς η εταιρεία «διατηρεί εκτεταμένα σχέδια για αιολικά πάρκα στο Ρέθυμνο και την Κρήτη» και κατηγορεί την πρακτική των εταιρικών χορηγιών ως μέσο «βελτίωσης δημόσιας εικόνας με χαμηλό κόστος».

Προς το παρόν, δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από τους διοργανωτές του 36ου Κυνηγιού του Θησαυρού Ρεθύμνου σχετικά με τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει.