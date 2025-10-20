ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Νέος κύκλος διαλέξεων με θέμα «Το Παιχνίδι της Συνείδησης: Φιλοσοφία, Πρακτικές και Μεταμορφώσεις για τον Σύγχρονο Άνθρωπο»

Ένα νέο κύκλο επτά διαλέξεων ανοικτό για το κοινό με θέμα «Το Παιχνίδι της Συνείδησης: Φιλοσοφία, Πρακτικές και Μεταμορφώσεις για τον Σύγχρονο Άνθρωπο» διοργανώνει η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού σε συνεργασία με τον ψυχολόγο Emanuele Argento από την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στην αίθουσα «Οδυσσέας Ελύτης» του Κοινωνικού Χώρου των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού (οδός Αγκαράθου 9).

Πρόκειται για ένα κύκλο-ταξίδι που ξεκινά από τους αρχαίους μύθους και φιλοσοφίες, περνά από τη σύγχρονη κουλτούρα και φτάνει σε πρακτικές προσωπικής εξέλιξης με στόχο να ανακαλύψουμε ξανά τη χαρά της ζωής, να βρούμε εργαλεία μεταμόρφωσης και να συνδεθούμε με το πιο αυθεντικό μας κέντρο: την καρδιά.

Κάθε διάλεξη αποτελεί έναν αυτόνομο σταθμό, αλλά όλες μαζί σχηματίζουν ένα ενιαίο μονοπάτι: από τη σκέψη στην εμπειρία, από τη θεωρία στην πράξη, από τον νου στην ψυχή.

Εδώ το πρόγραμμα των διαλέξεων:
1. Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, 18:30-20:00: Από το σπήλαιο του Πλάτωνα στο Matrix
2. Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, 18:30-20:00: Αλχημεία της καθημερινότητας: το παιχνίδι της συνειδητότητας για να μεταμορφώσεις τον εαυτό σου και τον κόσμο σου

3.Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, 18:30-20:00: Η ζωή ως εξερεύνηση, παιχνίδι και περιπέτεια
4.Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, 18:30-20:00: Η Στοά και ο Κήπος: Στωικισμός και Επικούρεια φιλοσοφία. Ένας νέος συγκρητιστικός δρόμος για τον σύγχρονο άνθρωπο

5. Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, 18:30-20:00: Ο Διαλογισμός: ένα αρχαίο εργαλείο για τον σύγχρονο άνθρωπο
6. Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 18:30-20:00: Ταξίδι σε άλλους κόσμους: ο δρόμος του Μορφέα. Η γιόγκα του ύπνου και των ονείρων

7. Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 18:30-20:00: Ο Δρόμος της Καρδιάς: ξαναβρίσκοντας τις ξεχασμένες μας επιθυμίες και υλοποιώντας τες στη ζωή

