Ηράκλειο : Βατσινά για τα προβλήματα των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ

Βατσινά για τα προβλήματα των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.: Η δημόσια ασφάλεια δεν είναι πεδίο προπαγάνδας – είναι ζήτημα ευθύνης και πολιτικής βούλησης

Διπλή κοινοβουλευτική παρέμβαση για ζητήματα της ΕΛ.ΑΣ. από την Ελένη Βατσινά

Κοινοβουλευτική παρέμβαση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη πραγματοποίησε η Βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά, αναδεικνύοντας σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν δύο κρίσιμες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας στον Νομό Ηρακλείου: το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού και το Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Ηρακλείου.

Η Βουλευτής ζητά εκ νέου από την ηγεσία του Υπουργείου να δώσει άμεσες λύσεις σε ζητήματα που πλήττουν την εύρυθμη λειτουργία και την επιχειρησιακή ικανότητα των συγκεκριμένων μονάδων.

Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού

Η κοινοβουλευτική παρέμβαση φέρνει στο φως τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το Α.Τ. Φαιστού, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των αστυνομικών και περιορίζει την αποτελεσματική αστυνόμευση σε μια ευρεία και ιδιαίτερα απαιτητική γεωγραφική περιοχή. Επιπλέον, επισημαίνεται ο πεπαλαιωμένος στόλος οχημάτων, η συντήρηση του οποίου θεωρείται πλέον ασύμφορη, καθώς και οι σοβαρές ελλείψεις σε εξοπλισμό, απαραίτητο για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ασφάλεια των αστυνομικών.

Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Ηρακλείου

Παράλληλα, ζητείται η άμεση ενίσχυση του Τμήματος Μεταγωγών με το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια στη διαδικασία μεταγωγών των κρατουμένων. Τονίζεται επίσης η ανάγκη για αναβάθμιση του στόλου των οχημάτων μεταφοράς κρατουμένων, καθώς τα υφιστάμενα οχήματα δεν πληρούν πλέον τα πρότυπα ασφαλείας.

Τέλος, η Βουλευτής καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει στην πλήρη ενεργοποίηση της Δικαστικής Αστυνομίας και στην εφαρμογή των τηλεδιασκέψεων, όπως προβλέπεται ήδη από τη νομοθεσία, ώστε να αποσυμφορηθούν οι υπηρεσίες μεταγωγών και να περιοριστεί η άσκοπη μετακίνηση κρατουμένων.

“Η εικόνα διάλυσης σε κρίσιμες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας στην Κρήτη είναι αποτέλεσμα της διαχρονικής αδιαφορίας και της πλήρους εγκατάλειψης από την κυβέρνηση. Στην προκειμένη περίπτωση, οι αστυνομικοί στο Α.Τ. Φαιστού και στο Τμήμα Μεταγωγών Ηρακλείου κάνουν καθημερινά υπεράνθρωπες προσπάθειες, χωρίς επαρκές προσωπικό, χωρίς στοιχειώδη εξοπλισμό, με οχήματα που δε θα έπρεπε να κυκλοφορούν.

Αντί για υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου οφείλει να δώσει άμεσες, ουσιαστικές λύσεις. Η δημόσια ασφάλεια δεν είναι πεδίο προπαγάνδας – είναι ζήτημα ευθύνης και πολιτικής βούλησης, που η σημερινή κυβέρνηση αποδεικνύει διαρκώς ότι δεν διαθέτει” – δήλωσε η κ.Βατσινά.