Σαράντα νέοι αστυφύλακες αποφοίτησαν από τη Σχολή Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου

ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΡΗΤΗΣ.
Τελετή ορκωμοσίας των νέων αστυφυλάκων πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο τμήμα δόκιμων αστυφυλάκων Ρεθύμνου στη Σχολή Χωροφυλακής. Συνολικά από το Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου αποφοίτησαν 40 Αστυφύλακες για την εκπαιδευτική χρονιά 2022-2025, ενώ συνολικά από τη Σχολή Αστυφυλάκων αποφοίτησαν 724 αστυφύλακες.
Χαιρετισμό και ομιλία απευθυνόμενος στους απόφοιτους αστυφύλακες εκπόνησε ο διοικητής του Τμήματος Δόκιμων Αστυφυλάκων, Σπυρίδων Γερμανάκης, ο οποίος προέτρεψε μεταξύ άλλων τους απόφοιτους να αποτελέσουν παράδειγμα καλού πολίτη και ακέραιου αστυνομικού, ενώ ευχαρίστησε επίσης τους καθηγητές της σχολής, τους επίσημους φορείς και τις αρχές της πόλης για τη συνεργασία και την υποστήριξη στη σχολή και το έργο που επιτελεί.
Επίτιμος προσκεκλημένος της εκδήλωσης ήταν ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, Υποστράτηγος, Νικόλαος Σπυριδάκης, ο οποίος στην ομιλία του ανέφερε επίσης: «Στα δύσκολα να έχετε αντοχές και όταν πέσετε να μπορέσετε εύκολα να σηκωθείτε. Συγχαρητήρια στους γονείς που σας μεγάλωσαν, σαν οδήγησαν και σας στήριξαν σε αυτήν την επιλογή».
Η τελετή ξεκίνησε με δοξολογία χοροστατούντος του εκπροσώπου του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Γενικού αρχιερατικού επιτρόπου Πρωτοπρεσβυτέρου, Νικηφόρου Νικόλαου.
Επίσης αναγνώστηκε χαιρετισμός του Ρεθεμνιώτη βουλευτή της ΝΔ και υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλλογιάννη.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία μεταξύ άλλων του διευθυντή Διεύθυνσης της Αστυνομίας Ρεθύμνου, Ταξίαρχου, Παρασκευά Χυνόπουλου, του ανωτέρου διοικητή Φρουράς, αντισυνταγματάρχη, Εμμανουήλ Μουρτζάκη. Ακόμη παραβρέθηκαν ο δήμαρχος Ρεθύμνης, Γιώργος Μαρινάκης, η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, Μαρία Λιονή, ο διοικητής του Πυροσβεστικού Σώματος Ρεθύμνου, Νικόλαος Ζανιδάκης, ο λιμενάρχης Ρεθύμνου, πλωτάρχης ΛΣ Κυριάκος Παττακός, η πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού, Μαρία Ηλιάκη.
Ακολούθησε μουσική εκδήλωση με τον Όμιλο Βρακοφόρων.
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ