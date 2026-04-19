Σχέδιο-σοκ για το νέο εκλογικό σύστημα – Μείωση βουλευτών σε 200 και μονοεδρικές… παντού!

Τις προτάσεις της ΝΔ για την Αναθεώρηση του Συντάγματος αλλά και ένα ευρύ πλαίσιο ριζικών αλλαγών στο εκλογικό σύστημα της χώρας, ετοιμάζεται να παρουσιάσει η κυβερνητική παράταξη μέσα στο Μάϊο.
Στις προθέσεις του Μεγάρου Μαξίμου είναι οι αλλαγές που θα προτείνει η κυβερνητική πλειοψηφία να συζητηθούν στην παρούσα βουλή και να έρθουν προς ψήφιση σε ένα νομοσχέδιο, μετά τις εθνικές εκλογές του 2027.
Στο κυβερνητικό επιτελείο υπήρχε εδώ και καιρό στα σκαριά η σχετική πρωτοβουλία, η οποία, ωστόσο, επισπεύδεται λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, έδειξε ότι πρέπει να υπάρξουν ρηξικέλευθες αλλαγές για να περιοριστεί δραστικά η πελατειακή σχέση και το ρουσφέτι.
Η πρόταση για το νέο εκλογικό σύστημα της χώρας έχει την υπογραφή του υπουργού Εσωτερικών Θ. Λιβάνιου και σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στο γερμανικό μοντέλο, αν και έχουν γίνει οι αναγκαίες προσαρμογές στην ελληνική πραγματικότητα.
Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα», το νέο, μεικτό εκλογικό σύστημα προβλέπει τον διαχωρισμό της επικράτειας σε 7 μεγάλες περιφέρειες, από 60 που είναι σήμερα, στις οποίες είτε τα 3/5 του αριθμού των βουλευτών θα εκλέγονται σε επιμέρους μονοεδρικές περιφέρειες (εκλογικές ενότητες ) και τα υπόλοιπα 2/5 με λίστα είτε η κατανομή θα γίνει 50-50 για να μη γίνει πλειοψηφικό το σύστημα.
Το νέο σύστημα προβλέπει επίσης μείωση των βουλευτικών εδρών, από 300 που είναι σήμερα σε 250 ή 200. Αφήνεται ανοικτό το ενδεχόμενο να διατηρηθεί ένας μικρός αριθμός βουλευτών Επικρατείας, πχ 10 ή 12, με ισάριθμη μείωση του αριθμού των βουλευτών που εκλέγονται με λίστα. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να καλύψει την περίπτωση πρώην πρωθυπουργών που δεν επιθυμούν να διεκδικήσουν την ψήφο σε μονοεδρικές περιφέρειες.
Για τον υπολογισμό των εδρών που κερδίζει κάθε κόμμα, εξετάζονται διάφορα σενάρια, όπως πχ για βουλή με 250 έδρες, εξετάζεται bonus 25-30 εδρών για το πρώτο κόμμα, κατ αναλογία του ισχύοντος εκλογικού νόμου.
Παράλληλα, σε κάθε εκλογική ενότητα, εκλέγεται ο υποψήφιος του κόμματος που απέσπασε σχετική πλειοψηφία στη συγκεκριμένη μονοεδρική, υπό την προϋπόθεση ότι συγκέντρωσε πανελλαδικά πάνω από 3%.
Σύμφωνα με την πρόταση της ΝΔ, οι επτά νέες περιφέρειες είναι οι εξής:
Περιφέρεια Αττικής, η οποία θα περιλαμβάνει τις σημερινές περιφέρειες της Α΄Αθήνας, Βόρειας, Δυτικής, Νότιας καθώς και Α και Β Πειραιά
Δυτικής Μακεδονίας – Ηπείρου, η οποία θα περιλαμβάνει τις σημερινές περιφέρειες Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Αρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας
Αιγαίου η οποία θα περιλαμβάνει τις σημερινές περιφέρειες Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
Κεντρικής Μακεδονίας- Θράκης, η οποία θα περιλαμβάνει τις σημερινές περιφέρειες Εβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, Α και Β Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πέλλας, Πιερίας και Ημαθίας
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων, η οποία θα περιλαμβάνει τις σημερινές περιφέρειες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Κορίνθου, Αργολίδας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Κερκύρας, Λευκάδας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου
Κρήτης η οποία θα περιλαμβάνει τις σημερινές περιφέρειες Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου και Ρεθύμνου
Θεσσαλίας – Στερέας Ελλάδος η οποία θα περιλαμβάνει τις σημερινές περιφέρειες Λαρίσης, Μαγνησίας, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φωκίδας
Τα όρια των εκλογικών ενοτήτων, χαράσσονται από ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία θα εκλέγεται από τη Διάσκεψη των προέδρων με αυξημένη πλειοψηφία 3/5.
