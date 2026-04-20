Προσυνέδριο της ΝΔ – Μητσοτάκης: «Αυτή η κυβέρνηση προικίζει την Κρήτη με υποδομές για τα επόμενα 50 χρόνια»

Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα των εθνικών υποδομών και της τουριστικής βιομηχανίας, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 4ου προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Η εκδήλωση, που φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Candia Maris στην Αμμουδάρα και διήρκεσε έως αργά το βράδυ, ανέδειξε την Κρήτη ως τον κεντρικό πυλώνα του αναπτυξιακού αφηγήματος της κυβέρνησης, με θεματικό άξονα «Ελλάδα προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα και υποδομές».
Η ρητορική της κυβερνητικής παράταξης, όπως εκφράστηκε από τον Κωστή Χατζηδάκη, εστίασε στην υπευθυνότητα και τη σοβαρότητα, αντιπαραβάλλοντας το έργο της ΝΔ με τα «κενά» που κληρονομήθηκαν από το παρελθόν. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει θέσει πλέον «πλώρη για την Ευρώπη», υπογραμμίζοντας τη μείωση της ανεργίας ως κορυφαία επιτυχία και χαρακτηρίζοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως τον μοναδικό ηγέτη που μπορεί να εγγυηθεί ένα ασφαλές μέλλον, μακριά από τον διχασμό.
«Αυτη η κυβέρνηση προικίζει την Κρήτη με υποδομές για τα επόμενα 50 χρόνια. Όλα αυτά που λέγαμε τόσο καιρό ότι πρέπει να γίνουν γίνονται από αυτή την κυβέρνηση» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο μετασχηματισμός του τουριστικού μοντέλου, με τον Πρωθυπουργό να δηλώνει ότι ο 12μηνος τουρισμός αποτελεί πλέον χειροπιαστή πραγματικότητα. Συνομιλώντας με τοπικούς φορείς, όπως τον Δήμαρχο Χάλκης Ευάγγελο Φραγκάκη, τον Πρόεδρο Φόδελε Χαράλαμπο Παντερή, τον Μιχάλη Βλατάκη του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων και την αρχαιολόγο Ειρήνη Παπαδοπούλου, ο κ. Μητσοτάκης εξήγησε πως η αναβάθμιση του προϊόντος οδηγεί σε αύξηση των δαπανών ανά επισκέπτη. Στόχος είναι η ανάδειξη της κρητικής ενδοχώρας και των ορεινών όγκων, προσφέροντας εναλλακτικές εμπειρίες πέρα από το παραδοσιακό καλοκαιρινό μοντέλο, ενώ σημείωσε πως οι βάσεις για αυτή την εκτίναξη τέθηκαν εν μέσω της υγειονομικής κρίσης.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στο νησί. Ο Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός σχετικά με τον ΒΟΑΚ, αναφέροντας ότι η κυβέρνησή του παρέλαβε «το απόλυτο μηδέν» και πλέον ο αυτοκινητόδρομος από την Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία παίρνει σάρκα και οστά. Παράλληλα, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, το οποίο χαρακτήρισε ως το πλέον σύγχρονο στη Μεσόγειο, αναμένεται να παραδοθεί το 2028, παρά την αύξηση του κόστους λόγω των αναγκαίων επεκτάσεων που αποφασίστηκαν. Στον τομέα της οδικής ασφάλειας, υπογράμμισε ότι οι στοχευμένες παρεμβάσεις έχουν ήδη επιφέρει εντυπωσιακή μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στο νησί.
Η περιβαλλοντική και ενεργειακή θωράκιση της Κρήτης αποτέλεσε ξεχωριστό κεφάλαιο της τοποθέτησης του κ. Μητσοτάκη. Ως «Κρητικός Πρωθυπουργός», εξέφρασε την επιθυμία του να κληροδοτήσει στον τόπο του έργα πνοής για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Αναφέρθηκε επίσης στην ηλεκτρική διασύνδεση της μεγαλονήσου, ένα κρίσιμο έργο που συμβάλλει στη διατήρηση των τιμών ενέργειας σε επίπεδα χαμηλότερα από πολλές γειτονικές χώρες.
Στον πολιτικό απόηχο της εκδήλωσης, ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος σχολίασε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, παραλληλίζοντάς τες με την κριτική που είχε δεχθεί ιστορικά ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ενώ ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης έθεσε ως στόχο την ανάδειξη του νησιού σε «ναυαρχίδα καινοτομίας». Τις αναπτυξιακές προοπτικές ενίσχυσαν με τις παρεμβάσεις τους ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος χαρακτήρισε τα έργα ως «game changers», και ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ηρακλείου Κώστας Γιαννουλάκης, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Αγριμανάκης εκ μέρους του Δήμου Ηρακλείου.
Το προσυνέδριο περιελάμβανε εκτενή συζήτηση σε πάνελ με τη συμμετοχή των υπουργών Χρίστου Δήμα, Βασίλη Κικίλια, Όλγας Κεφαλογιάννη και της Λίνας Μενδώνη (μέσω διαδικτύου). Το κοινό μήνυμα όλων των συμμετεχόντων ήταν η προσήλωση στο αποτέλεσμα, με τον Πρωθυπουργό να καταλήγει πως η κυβέρνηση, παρά τα όποια λάθη της, παραμένει προσηλωμένη στο μέλλον και στις δεσμεύσεις που αλλάζουν τη μοίρα της Κρήτης.