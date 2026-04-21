Μενέλαος Μποκέας: Όλα τα μεγάλα θέματα στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Αλμυρός, Λινοπεράματα και ενεργειακός χώρος

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στην Περιφέρεια Κρήτης με αντικείμενο την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και την αξιοποίηση του Αλμυρού ποταμού, συμμετείχε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, θέτοντας με σαφήνεια τις θέσεις και τις διεκδικήσεις του Δήμου. Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την πρόσκληση σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συζήτηση, που αφορά στο υδατικό μέλλον της Κρήτης.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος Μενέλαος Μποκέας ανέδειξε το διαχρονικό βάρος που σηκώνει ο Δήμος Μαλεβιζίου, φιλοξενώντας κρίσιμες υποδομές εθνικής σημασίας, όπως οι εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων,

οι λιμενοβιομηχανικές υποδομές της χερσαίας ζώνης Λινοπεραμάτων και ο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων. Παράλληλα, τόνισε τον κρίσιμο και σπουδαίο ρόλο του Δήμου στο έργο της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής, αναλαμβάνοντας μερίδιο ευθύνης μεγαλύτερο από αυτό που του αναλογεί, ώστε η Κρήτη και η χώρα να προχωρήσουν με ασφάλεια προς το ενεργειακό μέλλον.

Ανέδειξε ταυτόχρονα και τη συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ως Υπουργό ΥΠΕΝ το 2020, Κωστή Χατζηδάκη, για την ιστορική συμφωνία ανταποδοτικών οφελών, αλλά και τη συνεργασία με τον νυν Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για την εφαρμογή της συμφωνίας.

Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος, ο Δήμος Μαλεβιζίου έχει αποδείξει στην πράξη ότι συμβάλλει υπεύθυνα σε λύσεις υπερτοπικού χαρακτήρα, με θεσμική σοβαρότητα και προσήλωση στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, και είναι έτοιμος να το πράξει και σήμερα, στο ζήτημα του Αλμυρού ποταμού.

Υπογράμμισε ότι ο Δήμος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και θα συνδιαμορφώσει και θα συναποφασίσει την κατάλληλη λύση, ως ισότιμος συνομιλητής με τις επιστημονικές ομάδες, τους αρμόδιους φορείς και την κυβέρνηση.

Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα της δίκαιης μετάβασης του Μαλεβιζίου, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος διαθέτει ήδη ολοκληρωμένο σχέδιο πράσινης μετάβασης, έχοντας εκπονήσει τεκμηριωμένη μελέτη ενεργειακού μετασχηματισμού της περιοχής σε συνεργασία με τη Deloitte. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε την ανάγκη ένταξης του Δήμου σε κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία αναπτυξιακής μετάβασης, καθώς και τη διασφάλιση ενεργειακού χώρου για το Δήμο.

Τέλος, ανέδειξε την ανάγκη ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την επόμενη ημέρα της περιοχής των Λινοπεραμάτων, με αξιοποίηση των εκτάσεων του ΑΗΣ προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Ο Δήμαρχος, Μενέλαος Μποκέας, κατέληξε τονίζοντας ότι ο Δήμος Μαλεβιζίου δεν ζητά προνόμια, αλλά δικαιοσύνη και την αναγκαία ανταπόδοση για όσα διαχρονικά προσφέρει στην ανάπτυξη όχι μόνο της Κρήτης, αλλά και της χώρας συνολικά.