Ηράκλειο:Η Καλλιτεχνική Διεύθυνση του ΠΣΚΗ για την Λουίζα Καλοκαιρινού

Η Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Δημάρχου Ηρακλείου κ. Αλέξη Καλοκαιρινού για την απώλεια της μητέρας του, εκλεκτής συμπολίτισσας Λουίζας Καλοκαιρινού.

Η προσφορά της Λουίζας Καλοκαιρινού υπήρξε πολύτιμη και πολυσχιδής. Με όραμα, ευαισθησία και αφοσίωση, συνέβαλε αθόρυβα και ουσιαστικά, μεταξύ άλλων, και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην ενίσχυση της δημιουργικότητας και στη στήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν τις τέχνες και τον δημόσιο διάλογο.

Ας είναι αιωνία η μνήμη της.