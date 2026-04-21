SYN.KA! : Αναδείχθηκε η τυχερή που κέρδισε ένα αυτοκίνητο στον διαγωνισμό «Κάθε Μέρα Πασχαλιά»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τα SYN.KA ολοκλήρωσαν με επιτυχία τον γιορτινό διαγωνισμό «Κάθε
Μέρα Πασχαλιά», επιβραβεύοντας την εμπιστοσύνη των πελατών
τους με μοναδικά οφέλη και ένα απίθανο δώρο.

Η μεγάλη κλήρωση πραγματοποιήθηκε στις 20/04/2026 και ανέδειξε
την υπερτυχερή νικήτρια, Νικολίτσα Νικολουδάκη, η οποία κερδίζει
ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο BYD Dolphin Surf!

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ενέργειας, από τις 26/03/2026 έως τις
15/04/2026, οι καταναλωτές είχαν την ευκαιρία να επωφεληθούν από
σημαντικές άμεσες εκπτώσεις στις αγορές τους, πάντα με χρήση της
Bonus Card, ενώ παράλληλα συμμετείχαν αυτόματα στη μεγάλη
κλήρωση.

Τα SYN.KA ευχαριστούν θερμά τους συμμετέχοντες, δεσμεύονται να
συνεχίσουν να προσφέρουν προνόμια και ξεχωριστές εμπειρίες
αγορών και εύχονται σε όλους υγεία και χαρά.

