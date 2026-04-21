Αλέξης Καλοκαιρινός: Είναι στιγμή να ληφθούν αποφάσεις, στις οποίες η Τοπική Αυτοδιοίκηση και ο Δήμος Ηρακλείου θα είναι συμμέτοχοι

Δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου μετά την σύσκεψη για την λειψυδρία που συγκάλεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Παρουσιάζοντας στοιχεία για την υδροδότηση του Ηρακλείου από το φράγμα Αποσελέμη και επαναλαμβάνοντας την ανάγκη να υπάρξουν άμεσες αποφάσεις στο ζήτημα της αντιμετώπισης της λειψυδρίας, τόσο ως προς την υδροδότηση όσο και ως προς την άρδευση,

τοποθετήθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Περιφέρεια Κρήτης παρουσία Υπουργών, Βουλευτών, του Περιφερειάρχη Κρήτης, Δημάρχων και εκπροσώπων Φορέων που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτων.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναφέρθηκε στα ποσοτικά στοιχεία του φράγματος του Αποσελέμη, τονίζοντας ότι σήμερα τα δεδομένα πλήρωσης, οδηγούν στην κάλυψη των αναγκών του Ηρακλείου σε επίπεδο ανάλογο με αυτό της περιόδου 2024 – 25.

Ειδικότερα, ο Δήμος Ηρακλείου θα καλύπτει περίπου το 15% του συνόλου της απαιτούμενης υδροδότησης από τον Αποσελέμη, όταν για παράδειγμα το 2022 κάλυπτε το 47% των αναγκών της πόλης. Αυτό το γεγονός, όπως επεσήμανε ο Αλέξης Καλοκαιρινός, σημαίνει ότι δεν έχουμε επιστροφή σε «κανονικότητα» και σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί επανάπαυση: «Σήμερα έχει καταστεί σαφές ότι έχουμε φτάσει στο σημείο στο οποίο πρέπει να ληφθούν αποφάσεις χωρίς άλλη καθυστέρηση, χωρίς χρονοτριβή».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναφέρθηκε στο ζήτημα της υδροδότησης σε σχέση και με την άρδευση, λέγοντας: «Το ζήτημα για το οποίο συζητήσαμε, δηλαδή το υδροδοτικό ζήτημα έχει δύο σκέλη, βεβαίως συνθέτουν ένα πρόβλημα, είναι όμως διακριτά. Δηλαδή το πρόβλημα της υδροδότησης για ανθρώπινη κατανάλωση και το πρόβλημα της άρδευσης.

Αυτό το οποίο επίσης κατέστησα σαφές είναι ότι η εισροή η οποία είχαμε στον Αποσελέμη μας βγάζει από τις συνθήκες κρίσης την οποία θα αντιμετωπίζαμε μέσα στο καλοκαίρι, ωστόσο, δεν υπάρχει κανένας λόγος εφησυχασμού και αναβολής. Τα ζητήματα πρέπει να λυθούν ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι για τα επόμενα δύο χρόνια δεν θα έχουμε οξύ πρόβλημα υδροδότησης του Ηρακλείου. Αλλά τι σημαίνει αυτό;

Εδώ τίθεται ένα ζήτημα προδιαγραφών που βασίζονται σε απαιτήσεις. Θα φτάσουμε επιτέλους στην αδιάλειπτη υδροδότηση και όχι στην εκ περιτροπής υδροδότηση την οποία ανεχόμαστε τόσα χρόνια; Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος, σε συνάρτηση με τις προβολές που θα κάνουμε για τις υδροδοτικές ανάγκες της πόλης του Ηρακλείου στα επόμενα χρόνια, όταν δηλαδή θα τεθούν σε λειτουργία τα έργα τα οποία θα αποφασιστούν τώρα και επέμεινα πολύ σε αυτό.

Καταλαβαίνω ότι αυτή η άποψη υιοθετείται. Ότι δεν έχουμε χρόνο να χάσουμε, πρέπει να δοθούν λύσεις. Η προτεραιότητα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση στον ΟΑΚ καταρχήν γίνεται δεκτή, εφόσον πολύ σύντομα παρουσιαστεί σχέδιο με χρονοδιάγραμμα, με τις πηγές τις χρηματοδότησης που θα μας εξασφαλίζουν ότι πραγματικά μπαίνουμε σε μια φάση υλοποίησης αναγκαίων έργων για την ύδρευση. Και βεβαίως, σε συνάρτηση με την άρδευση, που όμως έχει χαρακτηριστικά τα οποία επίσης πρέπει να αναγνωρίσουμε.

Αυτό το οποίο επίσης επεσήμανα, είναι ότι από τους Δήμους και ειδικότερα από τον Δήμο Ηρακλείου μέσω της ΔΕΥΑΗ, καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια ώστε να κρατήσουμε το υδροδοτικό σύστημα σε ένα επίπεδο το οποίο θα ξεφεύγει από τα όρια της κρίσης, αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται επ’ άπειρον. Είναι λοιπόν η στιγμή για να ληφθούν αποφάσεις.

Στις αποφάσεις αυτές η Τοπική Αυτοδιοίκηση και προφανώς ο Δήμος Ηρακλείου θα είναι συμμέτοχοι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτή την στιγμή να εφησυχάσουμε, να αναβάλουμε, αντίθετα υπάρχει μια πλειάδα σχεδίων τα οποία πρέπει να αξιολογηθούν, εξ’ αυτών να ωριμάσει σε επίπεδο υλοποίησης αυτό το οποίο θα προκριθεί και όλα θα πρέπει να έχουν γίνει στους επόμενους λίγους μήνες.

Αυτό είναι μια απαίτηση που γίνεται κατανοητή και καταλαβαίνω επίσης ότι γίνεται αποδεκτή. Από αυτή την άποψη, η σημερινή συνάντηση θα έλεγα ότι μας φέρνει σε ένα θετικό αποτέλεσμα βεβαίως περιμένουμε να επιβεβαιωθεί από τα ίδια τα πράγματα».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου τόνισε επίσης ότι σε αυτή τη φάση προέχει η λήψη απόφασης για τον ένα Φορέα που θα αναλάβει να υλοποιήσει τις λύσεις, να θέσει τα χρονοδιαγράμματα και να ασχοληθεί με τις χρηματοδοτήσεις και θα πρέπει να αποφευχθεί η συζήτηση σχετικά με το ποιοι θα είναι οι Φορείς που θα διαχειριστούν τη λειτουργία της όποιας λύσης στο μέλλον, επισημαίνοντας ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνεται παράλληλα, αλλά δεν πρέπει να γίνει ανάστροφα.