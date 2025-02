Σεισμοί στις Κυκλάδες: 5 Ρίχτερ ταρακούνησαν τους κατοίκους τα ξημερώματα της Τετάρτης – Παρατάθηκαν τα μέτρα

Δεν έχουν τέλος οι σεισμοί στις Κυκλάδες, με τα νησιά Σαντορίνη, Αμοργό, Ίο και Ανάφη να βρίσκονται πιο κοντά στο επίκεντρο – Παράταση πήραν όλα τα έκτακτα μέτρα

Στον «χορό» των Ρίχτερ εξακολουθούν να παραμένουν Σαντορίνη, Αμοργός, Ίος και Ανάφη αφού οι σεισμοί στις Κυκλάδες συνεχίζονται.

Νέος ισχυρός σεισμός 5 Ρίχτερ έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης. Από την 1η Φεβρουαρίου έχουν γίνει πάνω από 1.100 σεισμοί με μέγεθος πάνω από 3 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Σε μαραθώνια τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και της Επιτροπής Παρακολούθησης Ηφαιστειακού Τόξου αποφασίστηκε να παραταθούν τα έκτακτα μέτρα προστασίας.

«Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε έναν κύριο σεισμό» μέχρι τώρα, λέει ο Ευθύμιος Λέκκας

Ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας μίλησε στο MEGA και σημείωσε, ανάμεσα σε άλλα, ότι «δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε έναν κύριο σεισμό» από αυτούς που έχουν γίνει μέχρι τώρα.

«Η σεισμικότητα εξελίσσεται με ιδιαίτερα έντονο ρυθμό», είπε ο Ευθύμιος Λέκκας, ενώ αναφέρθηκε και στα 5 Ρίχτερ που καταγράφηκαν το πρωί της Τετάρτης.

Ο κ. Λέκκας είπε χαρακτηριστικά ότι το φαινόμενο θα εξακολουθήσει να «σέρνεται» το επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο καθηγητής σημείωσε ότι αυτό θα συνεχιστεί για τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Άκης Τσελέντης επιμένει ότι υπάρχει «μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ ρηγμάτων και ανερχόμενου μάγματος» – «Εξακολουθείτε να προσέχετε, δεν τελειώσαμε ακόμα»

«Από τις πρώτες ημέρες όταν επικρατούσε η γνώμη ότι οι σεισμοί δεν έχουν 100% σχέση με την ηφαιστειακή δράση (αναφέρομαι στο Κολούμπο) σας είπα ότι υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση ρηγμάτων και ανερχόμενου μάγματος», λέει ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης σε νέα του ανάρτηση.

«Σας είπα ότι δεν σημαίνει τίποτα αυτό και δεν ισχύουν τα αφηγήματα περί της σταδιακής εξασθένησης της ακολουθίας, κάτι που ακούστηκε από πολιτικά χείλη και από ξενοδοχειακά συμφέροντα», σημειώνει σε άλλο σημείο.

«Εξακολουθείτε να προσέχετε, δεν τελειώσαμε ακόμα», τονίζει.

Το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου θα συνεδριάσουν ξανά οι αρμόδιες επιτροπές για τη σεισμική ακολουθία στις Κυκλάδες

Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και της Επιτροπής Παρακολούθησης Ηφαιστειακού Τόξου θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο 15/2 για τους απανωτούς σεισμούς στις Κυκλάδες.

Πέντε σεισμοί έγιναν ανάμεσα στις 6 και στις 7 η ώρα το πρωί της Τετάρτης στις Κυκλάδες

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, πέντε σεισμοί έγιναν ανάμεσα στις 06:00 και στις 07:00 το πρωί της Τετάρτης στις Κυκλάδες.

Ο πιο ισχυρός σεισμός σε αυτό το χρονικό διάστημα ήταν τα 4,1 Ρίχτερ στις 06:21.

🔔#Earthquake (#σεισμός) M5.0 occurred 13 km NE of #Firá (#Greece) 3 min ago (local time 03:14:56). More info at:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/PdRKN9ZQji

🖥https://t.co/ZvjeNFdG4Q pic.twitter.com/G6dhJCVVHc

— EMSC (@LastQuake) February 12, 2025