Σεισμοί στις Κυκλάδες: Δεν έχει τέλος ο «χορός» των Ρίχτερ – Οι δονήσεις συγκρίνονται με αυτές ενός έτους

Συνεχίζονται χωρίς σταματημό οι σεισμοί στις Κυκλάδες – Και η Αμοργός, μετά τη Σαντορίνη, τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – «Έχει παραμορφωθεί η Καλντέρα»

Οι απανωτοί σεισμοί στις Κυκλάδες συνεχίζονται, με τους κατοίκους σε Σαντορίνη, Αμοργό, Ίο και Ανάφη να βρίσκονται στις μύτες των ποδιών τους αφού βρίσκονται πιο κοντά στο επίκεντρο.

Οι επιστήμονες συνεχίζουν να παρατηρούν το φαινόμενο, ενώ κύριος σεισμός δεν έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με το ΕΚΠΑ από τις 26 Ιανουαρίου έως και τις 10 Φεβρουαρίου έχουν καταγραφεί πάνω από 15.300 σεισμοί στην περιοχή. «Σε έναν χρόνο σε όλη την Ελλάδα δεν φτάνουμε τους 1.000 και αυτό έχει γίνει σε δέκα ημέρες», είπε ο γενικός διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης.

«Έχουμε καταγράψει ανύψωση της Καλντέρας έως και 4 εκατοστά από τον Αύγουστο του 2024 έως και σήμερα. Επίσης, έχουμε παρατηρήσει οριζόντιες μετακινήσεις της Καλντέρας προς ανατολάς κατά περίπου 6 εκατοστά», τόνισε ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Θανάσης Γκανάς.

Άκης Τσελέντης: «Το αισιόδοξο σενάριο» είναι ένας σεισμός της τάξης των 6 Ρίχτερ

Μόνο ένας σεισμός καταγράφηκε ανάμεσα στις 07:00 και στις 08:00 το πρωί της Πέμπτης στις Κυκλάδες

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, μόνο μία σεισμική δόνηση καταγράφηκε ανάμεσα στις 07:00 και στις 08:00 το πρωί της Πέμπτης στις Κυκλάδες.

Ο σεισμός έγινε στις 07:37 και ήταν της τάξης των 3,1 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο ήταν 23 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού και το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 14,8 χιλιόμετρα.

Για 18η ημέρα οι Κυκλάδες «χορεύουν» στον ρυθμό των Ρίχτερ

Η Φρόσω Κυριαζή, δημοσιογράφος του MEGA που βρίσκεται στη Σαντορίνη, είπε χαρακτηριστικά για την κατάσταση με τους σεισμούς: «Κουνιόμαστε συνέχεια και νιώθουμε ναυτία».

«Το έδαφος σείεται κάτω από τα πόδια σου, άλλοτε σε μεγαλύτερο βαθμό, άλλοτε σε λιγότερο», είπε η ίδια.

Διίστανται οι απόψεις των επιστημόνων για τους σεισμούς στις Κυκλάδες

Στις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν ανάμεσα στους επιστήμονες και τις κόντρες που έχουν ξεσπάσει μεταξύ τους για τους σεισμούς στις Κυκλάδες αναφέρεται ρεπορτάζ του MEGA.

Σύμφωνα με αυτό, υπάρχει ρήξη ακόμα και για τα προληπτικά μέτρα.

Δυναμικός χάρτης για τους σεισμούς στις Κυκλάδες

Δυναμικός χάρτης του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου δείχνει πώς έχει εξελιχθεί η σεισμική ακολουθία από τις 27 Ιανουαρίου μέχρι και τις 12 Ιανουαρίου.

-Seismic Activity and Public Reactions in the Santorini-Amorgos Region (via LastQuake)

Dynamic map of seismic activity and public response in the Santorini-Amorgos region from 27 January to 12 February. Showing LastQuake app sessions in white (+400k), felt reports from light… pic.twitter.com/pKt9hctQ7s

— EMSC (@LastQuake) February 12, 2025