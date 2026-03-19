Σεισμός στο πολιτικό σύστημα: 17 βουλευτές στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ!

Νέα δεδομένα προκύπτουν γύρω από τη δεύτερη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με τον αριθμό των εμπλεκόμενων πολιτικών προσώπων να φαίνεται πως διευρύνεται. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM η δημοσιογράφος Ιωάννα Μάνδρου, η Οικονομική Αστυνομία έχει εξετάσει συνολικά 17 βουλευτές. Από αυτούς, οι 14 ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, δύο προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ και ένας από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ για όλους αναμένεται να ζητηθεί άρση ασυλίας από τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Όπως επισημαίνεται, η συγκεκριμένη δικογραφία φέρεται να είναι ιδιαίτερα «φιλτραρισμένη», καθώς περιλαμβάνει μόνο τεκμηριωμένες περιπτώσεις όπου καταγράφεται παρέμβαση βουλευτή με σαφές αίτημα και στοιχεία που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δείχνουν ότι η ενέργεια αυτή ήταν παράνομη. Η υπόθεση αποκτά έντονο πολιτικό βάρος, καθώς οι εξελίξεις αναμένεται να ασκήσουν σημαντική πίεση στην κυβέρνηση, ιδίως λόγω της σύνθεσης των εμπλεκομένων προσώπων, η οποία φαίνεται να ανατρέπει το επιχείρημα περί διαχρονικών ευθυνών.