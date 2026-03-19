Σεισμός στο πολιτικό σύστημα: 17 βουλευτές στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ!

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Νέα δεδομένα προκύπτουν γύρω από τη δεύτερη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με τον αριθμό των εμπλεκόμενων πολιτικών προσώπων να φαίνεται πως διευρύνεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM η δημοσιογράφος Ιωάννα Μάνδρου, η Οικονομική Αστυνομία έχει εξετάσει συνολικά 17 βουλευτές. Από αυτούς, οι 14 ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, δύο προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ και ένας από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ για όλους αναμένεται να ζητηθεί άρση ασυλίας από τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα.

Όπως επισημαίνεται, η συγκεκριμένη δικογραφία φέρεται να είναι ιδιαίτερα «φιλτραρισμένη», καθώς περιλαμβάνει μόνο τεκμηριωμένες περιπτώσεις όπου καταγράφεται παρέμβαση βουλευτή με σαφές αίτημα και στοιχεία που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δείχνουν ότι η ενέργεια αυτή ήταν παράνομη.

Η υπόθεση αποκτά έντονο πολιτικό βάρος, καθώς οι εξελίξεις αναμένεται να ασκήσουν σημαντική πίεση στην κυβέρνηση, ιδίως λόγω της σύνθεσης των εμπλεκομένων προσώπων, η οποία φαίνεται να ανατρέπει το επιχείρημα περί διαχρονικών ευθυνών.

Πόλεμος στον Κόλπο: Διπλό «καμπανάκι» για πληθωρισμό...

0
Εντείνονται οι ανησυχίες για την αναθέρμανση του πληθωρισμού, οι...

ΕΟΠΥΥ: Νέα πλαφόν στις διαγνωστικές εξετάσεις –...

0
Νέα πλαφόν σε διαγνωστικές εξετάσεις έχει θέσει ο Εθνικός...

Πόλεμος στον Κόλπο: Διπλό «καμπανάκι» για πληθωρισμό...

0
Εντείνονται οι ανησυχίες για την αναθέρμανση του πληθωρισμού, οι...

ΕΟΠΥΥ: Νέα πλαφόν στις διαγνωστικές εξετάσεις –...

0
Νέα πλαφόν σε διαγνωστικές εξετάσεις έχει θέσει ο Εθνικός...
Κατάψυξη Ωαρίων: Τι χρειάζεται να γνωρίζεις
Νέο «Εξοικονομώ»: Επιδοτήσεις – μαμούθ έως 80% για 62.000 νοικοκυριά – Όλες οι λεπτομέρειες
Πόλεμος στον Κόλπο: Διπλό «καμπανάκι» για πληθωρισμό και ανάπτυξη

ΠΚ team ΠΚ team -
Εντείνονται οι ανησυχίες για την αναθέρμανση του πληθωρισμού, οι...

ΕΟΠΥΥ: Νέα πλαφόν στις διαγνωστικές εξετάσεις – Τι αλλάζει σε γενική αίματος, χοληστερίνη και βιταμίνες

ΠΚ team ΠΚ team -
Νέα πλαφόν σε διαγνωστικές εξετάσεις έχει θέσει ο Εθνικός...

Κύκλωμα με αλλοδαπούς: Στο «μικροσκόπιο» της έρευνας οι ιατρικές βεβαιώσεις Κέντρου Υγείας

ΠΚ team ΠΚ team -
Κάποιοι εμφανίζονται να έχουν εξεταστεί δύο και τρεις φορές,...

Νέο «Εξοικονομώ»: Επιδοτήσεις – μαμούθ έως 80% για 62.000 νοικοκυριά – Όλες οι λεπτομέρειες

ΠΚ team ΠΚ team -
Το πρόγραμμα νέο Εξοικονομώ αποτελεί το κορυφαίο μέτρο ενεργειακής...

