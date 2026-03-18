Νέο «Εξοικονομώ»: Επιδοτήσεις – μαμούθ έως 80% για 62.000 νοικοκυριά – Όλες οι λεπτομέρειες

Το πρόγραμμα νέο Εξοικονομώ αποτελεί το κορυφαίο μέτρο ενεργειακής πολιτικής με προϋπολογισμό που αγγίζει το ένα πέμπτο των συνολικών πόρων. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρουσιάζοντας το Νέο Κλιματικό Ταμείο, χαρακτήρισε το πρόγραμμα ως τη ναυαρχίδα των παρεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών.
Με διαθέσιμους πόρους 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ συμπεριλαμβανομένων των φόρων, το πρόγραμμα στοχεύει να υποστηρίξει 62.000 ελληνικά νοικοκυριά μέσω εξαιρετικά υψηλών επιδοτήσεων που μπορούν να φτάσουν ακόμη και το 80%, καλύπτοντας παράλληλα και τον ΦΠΑ των εργασιών.
Ποιες παρεμβάσεις καλύπτει το νέο Εξοικονομώ
Οι δικαιούχοι του προγράμματος νέο Εξοικονομώ έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε ευρύ φάσμα ενεργειακών παρεμβάσεων. Οι επιλογές περιλαμβάνουν θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων, εγκατάσταση θερμοπροσόψεων, τοποθέτηση σύγχρονων συστημάτων σκίασης και αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με ενεργειακά αποδοτικά. Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στη δυνατότητα σταδιακής αποπληρωμής του ποσού που αναλογεί στο νοικοκυριό. Για πρώτη φορά, οι ωφελούμενοι μπορούν να εξοφλήσουν τη συμμετοχή τους μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας, αφού συμφωνήσουν με τον πάροχό τους.
Παράδειγμα επιδότησης και οικονομικό όφελος
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποσαφηνίζει το ύψος της κρατικής ενίσχυσης. Όταν ένα νοικοκυριό αποφασίσει να υλοποιήσει ενεργειακές παρεμβάσεις συνολικού κόστους 24.800 ευρώ με ΦΠΑ, θα εισπράξει επιδότηση ύψους 19.800 ευρώ. Το ποσό που θα κληθεί να καταβάλει από την τσέπη του ανέρχεται μόλις στα 5.000 ευρώ, καθιστώντας την ενεργειακή αναβάθμιση προσιτή σε ευρύτερα στρώματα πολιτών.
Γιατί το νέο Εξοικονομώ είναι διαφορετικό
Ο Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε τη σημασία του προγράμματος που αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του ταμείου. Το Νέο Εξοικονομώ διαθέτει δύο καθοριστικά χαρακτηριστικά που προέκυψαν από την εμπειρία προηγούμενων προγραμμάτων. Πρώτον, αντιμετωπίζει το πρόβλημα των ευάλωτων νοικοκυριών που παρότι είχαν πραγματική ανάγκη για ενεργειακή εξοικονόμηση, δεν διέθεταν τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους. Η αυξημένη επιδότηση που υπερβαίνει το 80% καθιστά το πρόγραμμα προσβάσιμο σε όλους.
Δεύτερον, το πρόγραμμα αναγνωρίζει ότι πολλά νοικοκυριά αδυνατούσαν να καταβάλουν εφάπαξ το απαιτούμενο ποσό συμμετοχής. Η δυνατότητα σταδιακής κατανομής της αποπληρωμής αποτελεί καθοριστική λύση. Πρόκειται για το κορυφαίο πρόγραμμα των τελευταίων ετών αναφορικά με τη βιώσιμη μετάβαση των κατοικιών. Οι πολίτες πλέον διαθέτουν την απαραίτητη εξοικείωση για να το αξιοποιήσουν, ενώ το υπουργείο έχει συσσωρεύσει την εμπειρία για την αποτελεσματική υλοποίησή του.
Εξοικονομώ για μικρές επιχειρήσεις
Παράλληλα με το πρόγραμμα για νοικοκυριά, το Εξοικονομώ για μικρές επιχειρήσεις διαθέτει προϋπολογισμό 394 εκατομμύρια ευρώ μετά φόρων. Το μέτρο αναμένεται να ωφελήσει 10.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις, δίνοντας έμφαση σε κλάδους με υψηλό ενεργειακό κόστος λειτουργίας. Οι παρεμβάσεις αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών, την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με σύγχρονες αντλίες θερμότητας και την αλλαγή παλαιών θερμοσιφώνων με ηλιακούς συλλέκτες.
Οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν τόσο για δαπάνες που αφορούν το κτιριακό κέλυφος όσο και για την αντικατάσταση ενεργειακού εξοπλισμού. Τα ενισχυμένα ποσοστά επιδότησης διασφαλίζουν την υλοποίηση των παρεμβάσεων χωρίς δραστική επιβάρυνση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στη μείωση του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.
parapolitika.gr