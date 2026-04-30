Σημαντικές οι υπηρεσίες του Τμήματος ΑμεΑ στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Ολοκληρωμένης Φροντίδας του Δήμου Ρεθύμνης

Το Τμήμα ΑμεΑ στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Ολοκληρωμένης Φροντίδας του Δήμου Ρεθύμνης επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης συνοδευόμενος από την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Δρ Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα και τη Διευθύντρια της Κοινωνικής Υπηρεσίας κ. Ιωάννα Υπερηφάνου.

Ο Δήμαρχος συνομίλησε με τα Στελέχη του Κέντρου και έδωσε συγχαρητήρια στις εργαζόμενες για το σημαντικό κοινωνικό έργο που επιτελούν και τις ποιοτικές υπηρεσίες που παρέχουν σ’ ένα ασφαλές, υποστηρικτικό, εξοπλισμένο και οργανωμένο παιδαγωγικά περιβάλλον για τα παιδιά.

Υπενθυμίζεται ότι το Τμήμα ΑμεΑ, σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας έως 18 νηπίων με αναπηρία, ηλικίας από 2,5 έως 6 ετών.

Στόχος του είναι η παροχή ίσων ευκαιριών φροντίδας, εκπαίδευσης και κοινωνικής συμμετοχής στα νήπια με αναπηρία.

Το συγκεκριμένο Τμήμα παρέχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον από μία διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από μια ψυχολόγο ΠΕ, μία εργοθεραπεύτρια ΤΕ, μία νοσηλεύτρια (ειδικότητα που δεν προβλέπεται από τον κανονισμό αλλά ζητήθηκε από το συγκεκριμένο Τμήμα λόγω φιλοξενίας νηπίου με επιληψία), μία Νηπιαγωγό, μία Βοηθό Παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας,

δύο επιμελητές κοινωνικής πρόνοιας ΔΕ και έναν οδηγό (για τις μετακινήσεις των παιδιών από και προς το σπίτι τους ή από τις συνεδρίες), οι οποίοι μεριμνούν με περισσή φροντίδα, ενδιαφέρον και αγάπη, για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, την κοινωνική ένταξή τους, την ενίσχυση της αυτονομίας τους καθώς και την ασφαλή μετακίνησή τους.

Σήμερα το Τμήμα φιλοξενεί τέσσερα παιδιά ΑμεΑ , δύο μέσω Προγράμματος ΕΣΠΑ και δύο ως κοινωνικά περιστατικά.

Το Τμήμα υπηρετεί θεραπευτικούς και παιδαγωγικούς- κοινωνικούς σκοπούς.

Σε ότι αφορά το θεραπευτικό μέρος, τα στελέχη του Τμήματος συνεργάζονται συστηματικά με τους εξωτερικούς επιστήμονες ψυχολόγους, φυσικοθεραπευτές εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, παιδοψυχολόγους, κλπ οι οποίοι παρακολουθούν την υγεία και την διανοητική- ψυχική εξέλιξη των παιδιών και παρέχουν στα φιλοξενούμενα νήπια ΑμεΑ τις υπηρεσίες τους καθοδηγούμενοι από τις υποδείξεις των εξωτερικών ειδικών υγείας.

Σε ότι αφορά το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, αυτό κινείται σε δύο άξονες: την κοινωνικοποίηση και την αυτοεξυπηρέτηση των παιδιών.

Σε αυτή την κατεύθυνση τα Στελέχη του Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας και του Τμήματος ΑμεΑ, σχεδιάζουν και υλοποιούν ένα πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καλύπτει τις ανάγκες των φιλοξενούμενων νηπίων τυπικής ανάπτυξης και ΑμεΑ. Οι υπηρεσίες παρέχονται εξατομικευμένα στα νήπια ΑμεΑ, πάντοτε με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Η κοινωνική και συναισθηματική υποστήριξη των νηπίων ΑμεΑ επιχειρείται και μέσα από την αλληλεπίδραση τους με τα νήπια τυπικής ανάπτυξης του Σταθμού και με τα παιδιά στο Τμήμα Συμπερίληψης το οποίο εφαρμόστηκε πιλοτικά το 2018, για πρώτη φορά στη χώρα, στο Β’ Βρεφονηπιακό του Δήμου Ρεθύμνης, με πρωτοβουλία της Προϊσταμένης του κ. Στεφανίας Μπαχλιτζανάκη (Βρεφονηπιοκόμος με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Ηγεσία με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε).

Η αποτελεσματικότητά του, κατέστησε το Τμήμα Συμπερίληψης αναγκαία δομή φροντιστηριακού τύπου και σήμερα λειτουργεί, σε πολλούς βρεφονηπιακούς σταθμούς του δήμου μας στο πλαίσιο της στοχοθεσίας του υπουργείου βάσει του νόμου 4940/2022.

Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης στα οποία εντοπίζονται δεξιότητες που δεν έχουν επαρκώς αναδειχθεί και εξελιχθεί σύμφωνα με την ηλικία τους, συμμετέχουν με τη συνοδεία και την υποστήριξη των παιδαγωγών τους στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Τμήματος Συμπερίληψης και είτε εξατομικευμένα είτε στο πλαίσιο ολιγομελών ομάδων αυτές οι δεξιότητες αναδεικνύονται και ενισχύονται.

Οι παιδαγωγοί του Τμήματος ενημερώνουν τους γονείς για την πρόοδο των παιδιών και τους καταθέτουν συμβουλευτικές προτάσεις για την μελλοντική τους εξέλιξη.

Κάθε τέλος του μήνα, καταθέτουν στην υπηρεσία γραπτή αξιολόγηση των πεπραγμένων και κάθε τρίμηνο επίσης καταθέτουν γραπτώς αντίστοιχη αξιολόγηση προκειμένου το πρόγραμμα να αναπροσαρμόζεται όπου χρειάζεται, με γνώμονα πάντοτε τις δυνατότητες των παιδιών, την ανταπόκρισή τους στις προτεινόμενες δράσεις και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί .

Ως γνωστόν , το Τμήμα νηπίων ΑμεΑ, βρίσκεται στην οδό Μαρκέλλου 25 στην περιοχή Μασταμπάς ,στο γνωστό «Τραινάκι» και λειτουργεί από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 7:00 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες, εφόσον υπάρχει πιστοποίηση ειδικού γιατρού, Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού για την κατάσταση της υγείας του παιδιού και εφόσον ο Σταθμός έχει κενές θέσεις (σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του).

Εγγραφές γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Τμήματος και τις προϋποθέσεις εγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας στο τηλέφωνα 2831050740 ή στο τηλέφωνο του Σταθμού 2831022809.