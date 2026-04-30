Ένα από τα μεγαλύτερα στεφάνια Πρωτομαγιάς κατασκευάστηκε στον Λιμένα Χερσονήσου

Ένα από τα μεγαλύτερα στεφάνια για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς, διαμέτρου τριών μέτρων, κατασκευάστηκε φέτος στον Λιμένα Χερσονήσου και κοσμεί πλέον την Πλατεία Ευαγγελίστριας. Η πρωτοβουλία ανήκει στον Φιλωνίδειο Πολιτιστικό & Εξωραϊστικό Σύλλογο Λιμένα Χερσονήσου, ο οποίος και οργάνωσε σχετική εκδήλωση με τη συμμετοχή της σχολικής κοινότητας και τη στήριξη του Δήμου Χερσονήσου.

Από νωρίς το πρωί, μέλη του Συλλόγου, μαζί με μαθήτριες, μαθητές και εκπαιδευτικούς από τα 1ο και 2ο Δημοτικά Σχολεία Λιμένα Χερσονήσου, καθώς και από το Γυμνάσιο και το Λύκειο Λιμένα Χερσονήσου, εργάστηκαν για να γεμίσουν την απαιτητική κατασκευή με εκατοντάδες λουλούδια. Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλαν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Κατερίνα Θραψανιώτη, Γιώργος Μαστοράκης και Δέσποινα Πλευράκη, ενώ στην τοποθέτηση του στεφανιού στο Ηρώο συμμετείχε και ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης.

Αναφέρεται ότι η ιδέα και ο αρχικός σχεδιασμός του στεφανιού ανήκουν στον, κ. Μανόλη Λαρεντζάκη, γνωστό κρητικό καλλιτέχνη, που μαζί με τον κ. Γιώργο Τερλάκα είχαν την ευθύνη του πλέον απαιτητικού, αρχικού τμήματος της κατασκευής.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, που συμμετείχε ενεργά στην εκδήλωση, συνεχάρη τον Σύλλογο και όλους τους συμμετέχοντες, σημειώνοντας ότι η Πρωτομαγιά «αποτελεί ημέρα τιμής για τον κόσμο της εργασίας και υπενθύμιση ότι η κοινωνική πρόοδος δεν είναι δεδομένη, αλλά αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, διεκδίκησης και αλληλεγγύης».

Αναφερόμενος στο μήνυμα της Πρωτομαγιάς και τη συμβολή των εργαζομένων, τόνισε ότι «ο Δήμος Χερσονήσου αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο τους σε κάθε τομέα, από τις δημοτικές υπηρεσίες και τις τοπικές επιχειρήσεις, μέχρι τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό και την εκπαίδευση», υπογραμμίζοντας ότι η καθημερινή τους προσπάθεια «διαμορφώνει την ποιότητα ζωής στον τόπο μας και αποτελεί θεμέλιο για ένα μέλλον με σταθερότητα και προοπτική».

Κλείνοντας, ο Δήμαρχος επεσήμανε ότι η Πρωτομαγιά «δεν είναι μόνο ημέρα μνήμης, αλλά και ημέρα ευθύνης», καλώντας σε συνέπεια, συνεργασία και σεβασμό, ώστε «να διασφαλίζονται δίκαιες συνθήκες εργασίας, ίσες ευκαιρίες και ένα περιβάλλον που ενισχύει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Ευχήθηκε τέλος σε όλες και όλους «Καλή Πρωτομαγιά, με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία».