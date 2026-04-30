Μεσαρά: Ανείπωτος πόνος για την 12χρονη Αγλαΐα

Το κοριτσάκι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του σε τροχαίο – Το απόγευμα το τελευταίο αντίο στο 12χρονο αγγελούδι

Βαρύ πένθος, σιωπή και ανείπωτος πόνος έχουν σκεπάσει τη Μεσαρά μετά την τραγική είδηση ότι η 12χρονη Αγλαΐα δεν κατάφερε τελικά να κερδίσει τη σκληρότερη μάχη της ζωής της, αφήνοντας την τελευταία της πνοή στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλευόταν πολυτραυματίας, μετά από σφοδρό τροχαίο. Η απώλεια του μικρού κοριτσιού βύθισε στο πένθος όχι μόνο την οικογένεια και τους φίλους της, αλλά ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Το τελευταίο αντίο θα πουν συγγενείς και φίλοι στο άτυχο κορίτσι στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου στις Μοίρες όπου θα ψαλεί η εξώδιος ακολουθία και η ταφή θα γίνει στη Γαλιά.

Στο Γυμνάσιο Μοιρών, όπου φοιτούσε η μικρή Αγλαΐα, η είδηση του πρόωρου χαμού της σκόρπισε βαθιά οδύνη. Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνήλθε εκτάκτως και εξέδωσε συλλυπητήριο ψήφισμα, εκφράζοντας τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της, αποφασίζοντας, μεταξύ άλλων, να παραστεί αντιπροσωπεία στην εξόδιο ακολουθία, να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη της και να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη σχολική κοινότητα. «Αγλαΐτσα μας… καλό ταξίδι στο φως…», αναφέρουν με σπαρακτικά λόγια οι εκπαιδευτικοί της.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γυμνασίου Μοιρών μετά την αναγγελία του πρόωρου και αδόκητου θανάτου της Αγλαΐας μας, συνήλθε εκτάκτως σήμερα Πέμπτη 30/04/2026 και, με βαθιά θλίψη και οδύνη, αποφάσισε ομόφωνα:

Να εκφράσει τα ειλικρινή και θερμά του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους της Αγλαΐας.

Να παραστεί αντιπροσωπεία του Συλλόγου στην εξόδιο ακολουθία.

Να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη της.

Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη σχολική κοινότητα προς τιμήν της.

Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα και να επιδοθεί στην οικογένειά της.

Αγλαΐτσα μας.. καλό ταξίδι στο φως..

Και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμακίου αποχαιρέτησε τη 12χρονη Αγλαΐα με λόγια βαθιάς θλίψης, κάνοντας λόγο για μια απώλεια που κανείς δεν μπορεί να χωρέσει με το νου. Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της, ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων της θερινής περιόδου, σε μια συμβολική κίνηση πένθους και σεβασμού.

Όπως αναφέρει:

“Με βαθιά θλίψη και ανείπωτη οδύνη, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμακίου εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον αδόκητο χαμό της μικρής Αγλαΐας Χαραλαμπάκη.

Δεν υπάρχουν λόγια ικανά να απαλύνουν τον πόνο μιας τόσο άδικης απώλειας. Η σκέψη όλων μας βρίσκεται δίπλα στην οικογένεια και στους οικείους της μικρής Αγλαΐας, στους οποίους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο αυτές τις δύσκολες ώρες.

Ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη της, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμακίου ανακοινώνει την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων της θερινής περιόδου.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει.

Καλό ταξίδι, μικρή μας,Αγλαΐα.”

Η κατάστασή του κοριτσιού χαρακτηρίστηκε, εξαρχής, κρίσιμη και μετά τη διακομιδή της από το ΚΥ Μοιρών στο Ηράκλειο, εισήχθη άμεσα στη ΜΕΘ Παίδων όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Δυστυχώς, η 12χρονη δεν τα κατέφερε και άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Πέμπτης, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Στέλιο Κτενιαδάκη.

Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο 46χρονος πατέρας της, ο οποίος τραυματίστηκε στο ίδιο τροχαίο.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Μεσσαρά, με πατέρα και κόρη να εγκλωβίζονται στο όχημα. Για τον απεγκλωβισμό τους επιχείρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με δύο οχήματα και έξι πυροσβέστες.